Grevesmühlen

Norbert Weiß hat die 34. Grevesmühlener Stadtmeisterschaft im Skat gewonnen. Der 53-Jährige aus Vellahn holte sich am Sonnabend im Luise-Reuter-Saal des Museums- und Vereinshauses den begehrten Titel.

Die Grundlage für den Erfolg legte Weiß in der ersten von zwei Serien. Er gewann 19 der angesetzten 48 Spiele und führte zur Halbzeit mit 1990 Punkten deutlich vor dem Grevesmühlener André Müller mit 1449 Punkten. Sicher war sich Weiß trotz der klaren Führung dennoch nicht, dass es zum Gesamterfolg reichten könnte. „ André ist ein richtig guter Spieler. Da musste ich in der zweiten Runde ein bisschen taktieren“, so der neue Stadtmeister, der in der zweiten Serie elf der 48 Spiele für sich entschied und sich am Ende mit insgesamt 3383 Punkten den Titel nicht mehr nehmen ließ. Zweiter wurde André Müller mit 2561 Punkten vor dem Wismarer Karl-Heinz Behrens mit 2416 Punkten. Er hatte mit 1702 Punkten die beste zweite Serie gespielt.

„Ich komme immer wieder gerne hierher. Ich mag diese vertraute Atmosphäre. Es sind saubere und ordentliche Skatspiele“, erklärte der aus Bad Segeberg angereiste Kurt Hildebrandt. Der heute 71-Jährige hatte nach der Wende als ehemaliger Vorsitzender der Verbandsgruppe Lübeck dafür gesorgt, dass die Grevesmühlener in diesen Verband aufgenommen wurden. Traurig war Hildebrandt allerdings, dass die Teilnehmerzahlen immer weiter zurückgehen. Diesmal spielten mit 32 Skatfreunden so wenige wie nie zuvor um die Stadtmeisterschaft. Diese Tatsache stimmte auch Tino Jablonski, Vorsitzender des 1. SC 90 Grevesmühlen „Gut Blatt“, nachdenklich. Er hätte sich eine größere Resonanz gewünscht. Zumindest etwas freuen durfte sich der 39-Jährige. Seinen Einzeltitel aus dem Vorjahr konnte er zwar nicht verteidigen. Dafür kam er aber in der Tandemwertung mit 4932 Punkten zusammen mit André Müller auf den 2. Platz. Es siegten Norbert Weiß und Peter Salmann mit 5521 Punkten. Dritte wurden die Grevesmühlener Ronald Wolter und Stefan Wagner mit 4330 Punkten.

34. Grevesmühlener Stadtmeisterschaft: Einzelwertung:1. Norbert Weiß ( Vellahn, 3383 Punkte)2. Andrè Müller ( Grevesmühlen, 2561 Punkte)3. Karl-Heinz Behrens ( Wismar, 2416 Punkte)Tandemwertung:1. Norbert Weiß/ Peter Salmann ( Vellahn/ Schwerin, 5521 Punkte)2. Andrè Müller/ Tino Jablonski ( Grevesmühlen, 4932 Punkte)3. Ronald Wolter/ Stefan Wagner ( Grevesmühlen, 4330 Punkte)

Von Dirk Hoffmann