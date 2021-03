Grevesmühlen

In der St.-Nikolai-Kirchengemeinde in Grevesmühlen, zu der auch Diedrichshagen gehört, setzt man in der Karwoche und an Ostern auf Vorsicht.

„Zuversicht kann man nicht verordnen“, sagt Pastorin Maria Harder. Mit den Kirchengemeinderäten habe sie sich eingehend zum Vorgehen beraten. „Wir hätten gern befreit und ungebremst die Passions- und Osterzeit ganz bewusst mit unseren Gottesdiensten durchschritten. Wir waren bereit, das Abendmahl zum ersten Mal in einer Abstands-Form zu feiern.“

Höhere Infektionszahlen als zu Weihnachten

In dem Moment, in dem immer klarer wurde, so Harder, dass die Infektionszahlen stärker steigen werden als sogar zur Weihnachtszeit, habe man aus Verantwortung für die Menschen die Reißleine ziehen müssen und sich bewusst auf die kommenden Ostertage mit alternativen Angeboten vorbereitet.

„Auch das braucht Zeit, Liebe und Vorbereitung“, sagt die Pastorin. Gewissermaßen, findet sie, leben die Menschen, egal ob gläubig oder nicht, derzeit wie in einer Karfreitagserfahrung. In Krankenhäusern werde der Kampf um das Leben jedes Einzelnen geführt. Einsamkeit, Existenzangst, bleierne Schwere würde sich für viele Menschen angesichts einer dritten Pandemie-Welle über den Frühlingsalltag legen.

St.-Nikolai-Kirche in Grevesmühlen. Quelle: Annett Meinke

Österliche Botschaft kommt auf andere Weise

Das sei auch in der Kirchengemeinde spürbar. Dennoch, so Harder, wolle man, mit all dem, was man für die Osterfeiertage in den offenen Kirchen in Grevesmühlen und Diedrichshagen an Ersatz zu den Gottesdiensten geplant habe, die österliche Botschaft zu den Menschen bringen. „Hoffnung und neues Leben haben einen festen Grund. Das ist unsere Zuversicht, die uns planen lässt.“

Hoffnung vermittelt auch die Taufe eines kleinen Jungen, die am Ostersonntag in der Kirche zu Grevesmühlen gefeiert wird.

Ostern in Grevesmühlen und in Diedrichshagen:

Gründonnerstag - 19 Uhr - stummes Tischgespräch, zu dem auch eingeladen wird - im Südschiff der Kirche St. Nikolai in Grevesmühlen mit Orgelmusik im Hintergrund.

Karfreitag - offene und festlich gestaltete stille Kirche in Grevesmühlen und Diedrichshagen mit Sterbeglocke um 15 Uhr.

Osternacht (Karsamstag) - 21 Uhr – das Osterlicht wird bei Orgelmusik in die Diedrichshäger Kirche getragen.

Ostersonntag - zur Gottesdienstzeit offen gestaltete Kirche in Grevesmühlen, geschmückt mit Musik und Lichtern, die mit nach Hause genommen werden können - spontanes Singen draußen vor der Kirche mit Maske möglich. Osterkörbchen für die Kinder zum Mitnehmen.

Weitere Angebote: Das Grevesmühlen TV hat eine zehnminütige Osterandacht mit Spiel vorbereitet.

Auf der Internetseite www.nikolaikirche-grevesmuehlen.de sind darüber hinaus kleine Video-Osterbotschaften abrufbar. Es gibt eine Hauspost mit Andacht für Karfreitag.

Von Annett Meinke