Grevesmühlen

Das Stadtmuseum Grevesmühlen widmete dem 50-jährigen Bestehen des Kreihnsdörper Carneval Verein (KCV) im Januar 2011 eine Ausstellung mit dem Titel „50 Jahre Karneval in Grevesmühlen“. Plakate, Requisiten, Chroniken und Fotos ließen den Besucher ein halbes Jahrhundert Grevesmühlener Karnevalgeschichte nacherleben.

In der heutigen Zeit leider unmöglich. Und so verlief das 60-jährige Bestehen des Vereins eher ruhig ab. Geplant war es anders. In Grevesmühlen sollte am 11.11.2020 anlässlich des Jubiläums die landesweite Eröffnung der Karnevalzeit stattfinden.

Am Ende schnitt sich Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler in Pandemie-Zeiten den Schlips selbst ab. Sämtliche Veranstaltungen fielen Corona zum Opfer. Die Jubiläums-Session soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Von Jana Franke