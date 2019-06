Grevesmühlen

Die Stadtwerke Grevesmühlen haben in die Biogasanlage am Degtower Weg investiert. Wie Geschäftsführer Heiner Wilms mitteilte, seien neben dem Gasspeicher inzwischen auch vier große Wärmespeicher aufgestellt worden. Am Montag wurden die gigantischen Metallbehälter auf dem Gelände mit einem Kran aufgestellt. „Damit optimieren wir die Anlage“, so Heiner Wilms. Denn die Biogasanlage kann nicht wie ein Windrad an- und abgeschaltet werden, sie muss ständig laufen „und produziert auch dann Gas, wenn nichts benötigt wird“. Der Speicher sorgt nun dafür, dass die Energie vor allem dann eingesetzt wird, wenn in Spitzenverbrauchszeiten der Bedarf vorhanden ist. „Und die Preise entsprechend sind, denn am Ende geht es auch um die Wirtschaftlichkeit.“ Gleiches gilt für die vier großen Wärmespeicher, die so einen Puffer bilden beispielsweise für den höheren Bedarf in den Morgen- und Abendstunden sowie die Wochenenden. In der kommenden Woche soll der Probetrieb anlaufen, bis zur Heizperiode, die Mitte September beginnt, soll laut Heiner Wilms die gesamte Anlage laufen. „Diese komplexe Technik braucht eine Weile bis sie eingestellt ist und störungsfrei funktioniert.“

Michael Prochnow