Simone Grams (55), die in Grevesmühlen nicht nur Teddys bestickt, sondern so ziemlich fast alles, was sich mit Hilfe ihrer hochmodernen Nähmaschine verzieren lässt, ist selbst ein großer Fan von Teddybären. „Ich habe meinen eigenen Teddy aus Kindertagen auch immer noch. Seit 45 Jahren ist er bei mir. Früher habe ich ihn überall mit hingeschleppt. Heute sitzt er im Schlafzimmer.“ Ihr Vater, erzählt sie, hat ihn ihr damals von einer Reise mitgebracht. Er war Kraftfahrer und überall in der ehemaligen DDR unterwegs.

Auch der Sohn von Simone Grams, inzwischen 34 Jahre alt, steht immer noch auf seinen Teddybären. In seinem Fall „ein Riesenbär“, wie Simone Grams verrät. „Er wartet im Moment in unserem Wirtschaftsraum darauf, in die neue Wohnung meines Sohnes einzuziehen.“ Den Teddy zu entsorgen, sagt sie, käme auch für ihn überhaupt nicht infrage.

Sehnsucht nach etwas, das bleibt

Dass unter anderem Teddybären und das Festhalten an ihnen in einer Zeit, in der zu viele Dinge zu schnell weggeschmissen werden, für immer mehr Menschen wieder von Bedeutung sind, erfährt Simone Grams täglich in ihrer kleinen Werkstatt nahe dem Grevesmühlener Markt.

Ein Bär, den sie selbst vor über einem Jahr mit dem Namen eines neu geborenen kleinen Jungen, der in Berlin lebt, bestickt hat, kam vor ein paar Wochen zu ihr zurück. „Der eine Arm war abgerissen“, erzählt die Stickerin. Simone Grams reparierte Jonahs Teddy, auf dem nicht nur sein Name, sondern auch sein Geburtstag und sein Geburtsgewicht stehen. In den nächsten Tagen wird er die Rückreise nach Berlin, in die Stadt der Bären, antreten.

Nicht nur Teddys sind beliebt bei Kindern. Doch nach wie vor nehmen sie einen festen Platz im Kuscheltierreich des 21. Jahrhunderts ein. Quelle: Annett Meinke

Teddys ohne Knopfaugen

Viele Menschen, die in die Stickerei Grams kommen, wollen Kuscheltiere besticken lassen. Besticken lassen kann man bei Simone Grams nicht nur Teddys und Co., auch Beutel, Taschen, T-Shirts, Hemden und noch einiges mehr.

Der kleine Teddy kommt aus der Stadt der Bären - aus Berlin. Ein Arm war abgerissen. Simone Grams von der Stickerei Grams in Grevesmühlen reparierte ihn und schickt ihn bald zurück. Quelle: Annett Meinke

Die Teddybären, die Simone Grams selbst im Angebot führt, sind kindersicher gestaltet. „Früher hatte ich Teddys mit Knopfaugen, doch inzwischen haben die Bären, die ich anbieten kann, bereits gestickte Augen. Bei Knopfaugen besteht die Gefahr, dass Kleinkinder sie abreißen und herunterschlucken.“

Sollte mal jemand ein komplett anderes Teddy- oder Kuscheltier-Modell besticken lassen wollen, das Simone Grams nicht im Sortiment hat, kann er sich beraten lassen. „Es geht alles, was für meine Maschine machbar ist.“

Von Annett Meinke