Grevesmühlen

Mit Petra Mutter zu reden, ist wie einen Ratgeber zu lesen – nur sehr viel anschaulicher und äußerst lebendig. Sie sagt Sätze wie: „In der Seele kann genauso viel Unordnung herrschen, wie in einem Kleiderschrank.“ Die Psychotherapeutin hat in Grevesmühlen eine Praxis eröffnet – denn: „Nicht nur den Schrank kann man wieder aufräumen, sondern auch die Seele.“

Ja, das kann man sich in diesen Räumen unterm Dach gut vorstellen: Luftig ist es hier, hell und sehr, sehr aufgeräumt. Der Blick geht durch das bodentiefe Giebelfenster in die Weite. So sehen wohl Orte aus, an denen man sich neu sortiert. Doch kurz bevor man sich, mit einer Tasse Tee in der Hand, allzu bequem auf ihrem Sofa einrichtet, erinnert Petra Mutter daran, warum Klienten zu ihr kommen: „Bei mir wird gearbeitet, nicht nur Tee getrunken.“

Angststörungen großes Thema

Obwohl sie gerade erst in Nordwestmecklenburg angekommen ist, stehen schon Termine in ihrem Kalender. Für die Therapeutin keine Überraschung: „Gerade in Zeiten der Pandemie sind Angststörungen ein großes Thema. Die betreffen Unternehmer mit ihrer Verantwortung für Angestellte genauso wie alleinerziehende Mütter. Wenn man da zu lange drin ist, kommen Depressionen hinzu.“

Bei ihr klingt die Lösung einfach: „Wenn ich merke, dat es nicht mehr rund läuft, sollte ich fragen, ob jemand von außen auf mein Leben schauen kann.“ Petra Mutter ist in Wuppertal aufgewachsen. Wenn sie spricht, wird aus „das“ oft „dat“. Der leichte Dialekt wirkt zupackend. Ihre Worte auch: „Mit einem offenen Bruch am Bein gehen sie sofort zum Arzt. Warum nicht mit einem Bruch an der Seele? Es geht viel leichter, wenn man einen Profi an seiner Seite hat.“

Schwerpunkt: Paartherapie

Grundsätzlich gebe es für sie nichts, was es nicht wert wäre, betrachtet zu werden, sagt Petra Mutter. Doch einige Schwerpunkte haben sich im Laufe ihrer Arbeit herausgebildet: darunter die Paar- und Sexualtherapie. „Paare sind durch Corona stark gefordert. Bei vielen hat die Freizeitgestaltung jahrelang Probleme verdeckt. Jetzt ploppen sie hoch. Plötzlich sitzt man aufeinander, das birgt ein hohes Konfliktpotenzial.“

Oft würde ein Mäntelchen um das Problem gelegt werden und hinzu käme: „Die Kommunikation ist oft eine Katastrophe. Paare sind Weltmeister im Interpretieren, aber nicht im Zuhören.“ Die Expertin warnt: „Wenn mein Gegenüber mich über Wochen und Monate nervt und ich kein Ventil habe, wie Sport oder den Mädelsabend, kann das ausarten. Auch bei Leuten, die nicht dazu neigen, kann es zu häuslicher Gewalt gegenüber dem Partner oder Kindern kommen.“

Bluthochdruck: Signal der Seele?

Und die Therapeutin zerstreut Vorurteile: „Man denkt bei Burnout oft an Manager oder Lehrer. Aber auch die Hausfrau mit Kindern oder Menschen, die Angehörige pflegen, sind stark gefordert.“ Viele können eine Dauerbelastung ein Jahr lang aushalten, so die Expertin: „Aber dann fängt der Körper an, Signale zu senden. Die Seele hat ja keine Stimmbänder.“

Zunächst werden vielleicht leichte Herzrhythmusstörungen oder Bluthochdruck festgestellt. Doch wenn man die körperlichen Signale überhöre, kämen weitere hinzu. „Wenn jemand Symptome hat, aber kein Arzt die Ursache findet, weiß ich, die Seele meldet sich.“ Die Psychosomatik sei ihr Steckenpferd, sagt Petra Mutter. „Weil ich die Sprache der Seele gut verstehe.“

Ansatz: Positive Psychotherapie

Das hat durchaus persönliche Gründe, denn die Therapeutin weiß, wie sich ein Burnout anfühlt. Vor vielen Jahren zog die zweifache Mutter selber die Reißleine, stieg aus ihrem früheren Beruf aus, traf wenige gute und zu viele schlechte Therapeuten und ließ sich schließlich selber ausbilden, um anderen unschöne Erfahrung zu ersparen. So wurde sie Familienkonflikt-Beraterin und später Therapeutin.

Sie habe sich für den Ansatz der positiven Psychotherapie entschieden, der in Wiesbaden gelehrt wird. Viele weitere Qualifikationen seien gefolgt und als Dozentin der Fresenius Hochschule habe sie schließlich selbst Studierende ausgebildet. Nun zog es sie und ihren Mann von Hessen in den Norden. „Wir wussten, dass wir irgendwann gern an der Ostsee leben wollen und wollten den Schritt nicht erst gehen, wenn wir alt sind.“

„Normalerweise reichen zehn Stunden“

Gleich eine Praxis zu eröffnen, sei gar nicht ihr Plan gewesen, so Petra Mutter, doch als ihr Mann ein Büro suchte, fand sie ihre Räume. „Ich schau jetzt einfach mal, ob es angenommen wird.“ Kommen dürfe grundsätzlich jeder – sehr gern arbeite sie auch mit Kindern, hat Erfahrung in der Trauer- und Traumatherapie.

Und dann? Monatelange Gespräche und stundenlange Sitzungen? Die Therapeutin winkt ab: „Normalerweise reichen zehn Stunden.“ Manche kämen ab und zu wieder – mit einem Zettel voller Fragen. Der werde dann gemeinsam durchgearbeitet. Und wieder ganz pragmatisch: „Wer zu mir kommt, kommt meist ohne Handwerkzeug.“ Das erhielten die Klienten von ihr. „Aber benutzen müssen sie es selbst.“

Zum Abschied sagt Petra Mutter noch: „Obwohl Corona ist, geht das Leben ja weiter. Ich kann trotzdem den Mut haben, etwas Neues zu beginnen. Und wann hat man schon mal so viel Zeit mit sich selbst? Jetzt ist der Augenblick, sich um sich selbst zu kümmern.“ Und dann verlässt man die Praxis – sehr, sehr aufgeräumt.

Von Juliane Schultz