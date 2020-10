Grevesmühlener Unternehmen unterstützt Feuerwehr

Grevesmühlen

„Jeder könnte mal in die Situation kommen, dass wir sie brauchen“, erklärt Tino Mönnich, Filialleiter des Profibaumarkts in Grevesmühlen. Gemeint ist die Feuerwehr. Und deshalb unterstützt das Unternehmen – Baumärkte gibt es in Klütz, Schönberg und Grevesmühlen – gern Kameraden.

Zuletzt ist die Boltenhagener Wehr gesponsert worden, nun die Feuerwehr Plüschow/Naschendorf. Der Förderverein der Feuerwehr Plüschow äußerte den Wunsch nach Werkzeug, genauer gesagt wurde ein neuer Akkuschrauber gebraucht. „Da helfen wir gern weiter“, sagt Tino Mönnich. Entgegengenommen hatten das Gerät Ortswehrführer Florian Fett und Kamerad Tobias Peters. Sie engagieren sich im Förderverein und wissen: In Corona-Zeiten ist es gar nicht so einfach, Sponsoren zu finden. „Verständlicherweise wollen viele Firmen ihr Geld zusammenhalten“, sagt Florian Fett.

Von Jana Franke