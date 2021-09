Grevesmühlener Unternehmer: "Putzkräfte verdienen deutlich mehr als Mindestlohn"

Grevesmühlen

Immer wieder mit Niedriglohn in Verbindung gebracht werden: Das sorgt für Ärger in Unternehmen der Branche wie dem Familienbetrieb Rudebo in Grevesmühlen. „Es gibt in unserer Branche einen Flächentarif, der die kurzfristige Einführung der Löhne in der untersten Lohngruppe von zwölf Euro beinhaltet“, betont Geschäftsführer Jörg Bolz. Er leitet die 1990 gegründete Firma gemeinsam mit seiner Tochter Stefanie.

Jörg Bolz weist auch darauf hin, dass nicht jede Branche die 30 Urlaubstage bietet. „Außerdem gibt es keine Unterschiede mehr in unserer Branche, egal, ob ich in Hamburg oder Grevesmühlen arbeite“, erklärt der Grevesmühlener.

Reinigungsbranche zahlt gleichen Lohn in Ost und West

Tatsächlich hob Jörg Reppin von der Gewerkschaft IG Bau nach einem Tarifabschluss für 10 000 Reinigungskräfte allein an der Küste im Dezember vorigen Jahres hervor: „30 Jahre nach der Wiedervereinigung hat die unterschiedliche Bezahlung in Ost und West für Reinigungskräfte ein Ende.“ Die Gebäudereinigung sei die erste große Dienstleistungsbranche, die gleiche Löhne schafft.

Allein in Rostock arbeiten laut Gewerkschaftsangaben rund 2700 in der Reinigungsbranche. In den neuen Bundesländern sind es nach Auskunft der Arbeitsagentur 134 000.

Die Firma Rudebo beschäftigt 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tendenz steigend. Allerdings macht dem Unternehmen der Arbeitskräftemangel zu schaffen, der auch in seiner Branche herrscht.

Gehalt liegt deutlich über Mindestlohn

Die Beschäftigten sind in einem Gebiet tätig, dass von Kühlungsborn bis Lübeck reicht. Sie arbeiten in Gebäuden und Räumen aller Art wie Büros, Arztpraxen, Schulen, Kitas, Hortgebäuden, Supermärkten, kleinen und großen Unternehmen wie Euroimmun in Dassow, aber auch Senioren, für die sie Rasen mähen und Hecken schneiden. „Wir haben auch viele ältere Kunden“, sagt Jörg Bolz.

Eine Ursache für die wachsende Nachfrage: Viele Firmen geben Reinigungsarbeiten ab, weil sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren wollen. Nach Jörg Bolz’ Auskunft steigt besonders das Interesse an Hausmeisterleistungen und Grünanlagenpflege.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinigen auch Teppiche, Polster und Glas. Der Rudebo-Geschäftsführer erläutert: „Ein Fensterputzer verdient derzeitig 14,45 Euro, 2023 dann 15,20 Euro. Damit geht kein Kfz-Schlosser oder Elektriker nach Hause.“ In diesem Jahr kommen die Glas- und Fassadenreiniger auf 14,10 Euro pro Stunde.

Andere Gebäudereiniger erhalten derzeit 11,11 Euro. In ihrer Lohngruppe ist im Flächentarifvertrag bereits eine Steigerung um zwölf Euro festgeschrieben. Diesen Betrieb will die SPD nach eigenem Bekunden deutschlandweit nach der Bundestagswahl als neuen Mindestlohn durchsetzen. Aktuell sind es 9,60 Euro.

Von Jürgen Lenz