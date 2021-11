Grevesmühlen/Upahl

Größer als 40 Fußballfelder soll das Großgewerbegebiet an der A 20 zwischen Upahl und Grevesmühlen werden. Knapp ein Drittel der Fläche soll ein Logistikzentrum einnehmen, das Amazon betreiben will. Ob die Ansiedlung tatsächlich umgesetzt wird, steht derzeit noch in den Sternen, eine Entscheidung solle noch in diesem Jahr fallen, heißt es.

Doch die Debatte um die Auswirkungen hat derzeit wieder richtig Fahrt aufgenommen. Während die Befürworter Amazon für eine Chance halten, um die Region zu entwickeln, warnen andere davor. Jetzt haben sich die Unternehmer Bertold Martens und Thomas Klemp zu Wort gemeldet:

Keiner zahlt gern Steuern

„Wachsen, wachsen, wachsen. Immer mehr. Immer schneller. Immer besser? Wer Amazons Ansiedlung verteidigt, ficht mit einem Gummischwert. In den immer gleichen Beschwörungsparolen fehlt es an Fakten. Die 800 mehr oder weniger prekären Beschäftigungsverhältnisse von Amazon dürften pro Monat beim derzeitigen Verteilungsschlüssel plus/minus 12 000 Euro Gemeindesteuern abwerfen, die sich aus der Einkommenssteuer generieren, aber nicht alle in Grevesmühlen landen – für die Größe der Konzernniederlassung ein Tropfen auf den heißen Stein.

Thomas Klemp Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Und in Anlehnung an Vorredner ist klar: Keiner zahlt gerne Gewerbesteuer, Amazon schon gar nicht. Dafür vielleicht jeder mittelständische Betrieb in Grevesmühlen mehr als der Konzern vor Ort. Da wankt doch mindestens das Gerechtigkeitsempfinden. Haben wir nur schlechte Unternehmer, weil sie brav ihre Steuern zahlen und damit auch einer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen, mal abgesehen von den Arbeitsplätzen, die sie zur Verfügung stellen?

Ungeahnte Konkurrenz vor der Tür

Aber dafür sollen uns nun nach Bestellung und nur sechs Stunden Wartezeit die gebratenen Amazon-Tauben in den Mund fliegen, geordert von an wachsender Bewegungs- und Kommunikationsarmut sowie Empathieverlust leidenden Käufern. Kein Grund mehr, heimische Händler zu beglücken, schon gar nicht, wenn auch Amazon Fresh zukünftig den mehr als vielen Supermärkten Konkurrenz bieten wird. Und auch ein Amazon-Mitarbeiter überlegt sich gehaltsbedingt, ob er täglich die schrumpfende heimische Bäckerschaft aufsucht, der es vielleicht gelegener kommt, nicht durch Quantität, sondern durch Qualität und Wohlfühloasen zur anheimelnden heimischen Atmosphäre beizutragen. Zudem wird der prekär Beschäftigte kein Haus in Grevesmühlen bauen, es sei denn, er arbeitete 40 Stunden – pro Tag.

Aluman Bertold Martens Quelle: Michael Prochnow

Frohlockend verheißt man mehr Umsatz in der Stadt. Doch jeder gute Unternehmer weiß, dass mehr Umsatz nicht zwingend mit mehr Gewinn gleichzusetzen ist. Erstmal ist es mehr Stress. Und auch das Argument mit noch mehr Arbeit für lokale Handwerker ist nicht mehr schlüssig, wenn diese schon jetzt unter der Last von Aufträgen und dem Mangel an Fachkräften zusammenbrechen oder Amazon unter Umgehung lokaler Unternehmen konzerneigene Trupps rekrutiert.

Und was bleibt von den vermeintlichen städtischen Einnahmen, wenn zum Beispiel die Folgen betonisierter Natur, erheblich vergrößerten Verkehrs und des Grundstückserwerbs bereinigt werden müssen? Nicht zuletzt stellt sich mir die Frage, warum Amazon zulasten des Steuerzahlers hofiert wird mit einem Flächenausgleichsverhältnis von 1:6 beim Grunderwerb, nicht aber ein mehr als 30 Jahre bestehendes Kleinunternehmen auf dem Gebiet des alten Sägewerkes, dessen Existenz auf dem Feld der scheinbaren Nichtigkeit in einem zu hinterfragenden Kampf à la David gegen Goliath geopfert werden könnte? Wo bleibt da im Gleichheitsgrundsatz nach dem Prinzip der gleichen Chancen für alle die Kommunikation auf Augenhöhe?

Ja, auch wir bestellen mal bei Amazon, weil nicht alles vor Ort erhältlich ist. Aber spätestens seit Corona und Thunberg sollte jedem klar geworden sein, dass ein Immer-Mehr nicht gleichbedeutend ist mit wachsender Lebensqualität und Zufriedenheit. Vielmehr sind es Genügsamkeit, Bodenständigkeit, lokale Verbundenheit und Empathie sowie zuallererst Demut vor Natur und Leben. Der Klotz Amazon kann uns hier gestohlen bleiben …“

Von Michael Prochnow