Grevesmühlen

Sie haben das Gefühl, dass mittelständische Unternehmen in der Corona-Krise in der öffentlichen Wahrnehmung bisher zu wenig stattgefunden haben. Gabriele Muchow und Christin Tramm leiten gemeinsam die Grevesmühlener Textildruckerei Happy Texx.

„Wir aus der Textilveredelung haben keine Lobby“, sagt Christin Tramm. Wirksamen und lauten Protest gemeinsam mit anderen mittelständischen Unternehmen aus der Region zu organisieren, dazu fehle ihnen die Zeit. „Wir haben genug damit zu tun, durch die Krise zu kommen“, sagt Gabriele Muchow.

Alle 32 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Mutter und Tochter bisher im Unternehmen halten können. Doch dann sah es plötzlich so aus, als wären Kündigungen zum 1. Juli doch unvermeidbar.

Belegschaft bis jetzt gehalten

Noch bis zum März dieses Jahres hatte die Firma das Kurzarbeitergeld ihrer Mitarbeiter sogar zu 100 Prozent aufgestockt. Für dieses hohe Maß an sozialer Verantwortung kam jetzt sogar ganz überraschend Lob – direkt aus der Staatskanzlei in Schwerin.

Allerdings nicht, weil man dort von sich aus ganz zufällig auf die kleine Textildruckerei in Nordwestmecklenburg aufmerksam geworden wäre, sondern deshalb, weil sich Tramm und Muchow kürzlich mit einem Brandbrief an die Politik wandten. An die im Land und im Bund.

Dabei ging es Muchow und Tramm um die Sozialversicherungsbeiträge für Mitarbeiter in Kurzarbeit. In den vergangenen Monaten hatte die Arbeitsagentur die Beiträge komplett der Firma rückerstattet. Eines der Corona-Hilfspakete für die Wirtschaft in der Bundesrepublik. Zum 1. Juli sollte diese Maßnahme auslaufen.

Brandbrief an die Politik

In ihrem Brief an die Politik schrieben die Unternehmerinnen: „Wenn die Lage bleibt, wie sie derzeit ist, müssen wir ab dem 1. Juli Mitarbeiter kündigen.“ Denn die Corona-Krise ist für Happy Texx noch lange nicht vorbei. „Eben weil es uns wirtschaftlich nicht gut geht, konnten wir seit April das Kurzarbeitergeld nur noch zu 80 Prozent aufstocken“, sagt Tramm. Auch das haben sie in ihrem Brandbrief an die Politiker geschrieben. Und – dass Aufträge erst ganz langsam wieder reinkämen.

Über die Firma Aus der UTD Textildruck GmbH und der Happy Texx GbR entstand im Jahr 2000 in Grevesmühlen die Happy Texx GmbH. Seit 2014 leiten Gabriele Muchow und Christin Tramm als Mutter-Tochter-Gespann die Textildruckerei. Happy Texx – das ist auf 2000 Quadratmetern: Druckerei, Stickerei und Laserei mit integriertem Textil- und Werbeartikelhandel. Produziert wird von einer Stückzahl von 1 bis ∞. Mit der GeschäftSleitung umfasst das Team 34 Mitarbeiter. Adresse: Happy Texx GmbH, Grüner Weg 3, 23936 Grevesmühlen Telefon: 03 88 1 - 75 9 76 - 0 / Telefax: 03 88 1 - 75 9 76 - 14 E-Mail: info@happytexx.de Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, von 8 bis 16 Uhr

Auch wenn immer mehr Branchen wieder öffnen – wer lässt schon in einer Krise, die vielleicht noch nicht vorbei ist, T-Shirts oder Hoodies oder neue Firmenkleidung für seine Mitarbeiter bedrucken? Oder macht Werbung für Events, die dann vielleicht doch nicht stattfinden können? Die Auftraggeber von Happy Texx aus der Industrie, aus dem Tourismus, der Veranstaltungsbranche, aus Verbänden und Vereinen sind ebenso wie die Textildruckfirma von der Krise betroffen.

Die Krise ist noch nicht vorbei

Es sei viel zu früh, sagen Muchow und Tramm, die Hilfsmaßnahmen für Unternehmen zurückzufahren. „Der ganze Rattenschwanz wird erst noch kommen“, sagen sie. So, wie es ihnen ergangen ist, dass sie im Verlauf der Krise auf ihre Rücklagen zurückgreifen mussten, sei es vielen Unternehmen ergangen. „Doch Rücklagen darf man niemals komplett aufbrauchen.“, sagt Christin Tramm.

Mutter und Tochter forderten deshalb in ihrem Brief von der Politik, dass die Sozialversicherungsbeiträge noch mindestens bis zum Ende dieses Jahres zu 100 Prozent erstattet werden. Eine Antwort bekamen sie inzwischen nicht nur von der Staatskanzlei in Schwerin, auch aus dem Berliner Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Das antwortete die Politik

Die Staatskanzlei sprach nicht nur Lob für das soziale Engagement der Grevesmühlener Unternehmerinnen aus, sondern verwies auch auf andere Hilfsprogramme. Auf die Möglichkeit zum Beispiel, Weiterbildungen für Mitarbeiter in Kurzarbeit anzubieten. In dem Fall würden weiterhin 100 Prozent der Sozialabgaben an die Firma erstattet. „Das kommt für uns nicht in Frage. Unsere Mitarbeiter sind gut ausgebildet. Wir müssen jetzt produzieren, um wieder aus dem Tal zu kommen.“, sagt Christin Tramm.

Das Bundesministerium teilte der Firma mit, dass die Verlängerung der 100-prozentigen Erstattung der Beiträge bis September verlängert werde. Doch bis zum Ende des Jahres – das wäre „eine finanziell sehr weitreichende Entscheidung“. Zudem hoffe man, dass sich die Wirtschaft schnell erholt. Ab Oktober dann, aller Voraussicht nach bis zum Ende des Jahres, werde nur noch eine 50-prozentige Rückerstattung möglich sein.

Sollte die Wirtschaft im Land sich in den kommenden Monaten nicht wie erhofft erholen, hieß es auch aus Bundesministerium, bestünde immer noch die Möglichkeit, die 100-Prozent-Erstattung über den 30. September 2021 zu verlängern.

Nun hofft man bei Happy Texx in Grevesmühlen auf Wunder. Darauf, dass entweder bald genügend Aufträge reinkommen – oder der Bund vielleicht tatsächlich doch noch bis zum Jahresende die Sozialbeiträge zu 100 Prozent erstattet. Damit alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen bleiben können.

Von Annett Meinke