In diesem Jahr hätte der Landesschützenverband Mecklenburg-Vorpommern sein 30-jähriges Bestehen gefeiert, gäbe es nicht das Corona-Problem. Doch angesichts der Tatsache, dass immer noch viele Schützenhäuser im Land geschlossen sind, beziehungsweise dass dort, wo bereits geöffnet wurde, der Schützensport nach wie vor nur unter strengen Abstands- und Hygieneregeln betrieben werden kann, ist die in diesem Jahr nicht stattfindende Jubiläumsfeier nur ein schwieriger Umstand unter vielen anderen.

Ein kleiner Grund zur Schützen-Freude und zumindest Anlass für einen gemeinsamen Ausflug einiger Mitglieder des Präsidiums des Landesschützenverbandes nach Grevesmühlen gab es jetzt: Die Neuerscheinung der Schützen-Chronik des Jahres 2020, erschienen beim Nordwest Media Verlag in Grevesmühlen, mit einer Auflage von 1000 Exemplaren. Auch wenn dem Besuch in Grevesmühlen erneut eine Planänderung aufgrund der Pandemie zugrunde lag. Eigentlich hätte die neue Chronik feierlich auf dem Landesschützentag im Mai an die Schützen übergeben werden sollen.

Siebente Schützenchronik

„850 davon sind bereits vom Landesschützenverband und den Kreisverbänden bestellt worden“, berichtet Verlagsleiter Ulf-Peter Schwarz. Wer also als Nicht-Schütze Interesse an dieser Chronik hat, sollte sich schnell eines der Restexemplare sichern.

Vorgestellt werden in der Chronik unter anderem die Mitglieder und Traditionen der vergangenen Jahre der etwa 70 Schützenvereine im Land, der Kreis- und Landesschützenverbände. Es handelt sich bei dieser Chronik um die siebente Schützenchronik, die der Landesschützenverband in Zusammenarbeit mit dem Grevesmühlener Verlag herausgibt.

Landeschützenverbandspräsident Gerd Hamm bedankte sich zu diesem Anlass bei Verlagsleiter Ulf-Peter Schwarz für die gute Zusammenarbeit. Alle fünf Jahre wurde in den vergangenen Jahrzehnten eine Schützenchronik herausgebracht. Hamm verwies auf die große Bedeutung des Schützenverbandes im Land.

Schützenvereine pflegen Traditionen

„Wir sind der viertgrößte Sportverband im Land“, so Hamm. „Die Traditionen, die wir pflegen, sind Jahrhunderte alt. Die Schützenvereine sind damit auch die ältesten Vereine, die es überhaupt gibt. Nachweislich existierten Schützenvereine bereits im 14. und 15. Jahrhundert.“

Im Land Mecklenburg-Vorpommern gäbe es eine gute Mischung bei den Schützenvereinen. Einige bezögen sich auf die alten Schützentraditionen, einige Vereine hätten sich erst in Zeiten der Wende um 1990 neu gegründet. Manche Schützenvereine seien zum Beispiel aus der DDR-GST ( Gesellschaft für Sport und Technik) oder aus dem DDR-ASK (Armeesportklub) entstanden.

Auch wenn der Landesverband MV mit seinen insgesamt etwa 9000 Mitgliedern im Bundesmaßstab zu den kleineren Verbänden gehört, würde man sich besonders auch um den Leistungssport bemühen, so Hamm.

Von Annett Meinke