Grevesmühlener Wochenmarkt: Funktioniert das neue Konzept?

Grevesmühlen

Nach knapp drei Wochen, in denen der neue Betreiber den Grevesmühlener Wochenmarkt verantwortet, lautet das erste Fazit: Die Zahl der Händler ist nicht nur stabil, sie wächst. Wenn auch langsam. Die Stadtvertretung hatte beschlossen, den Rathausplatz für die Durchführung des traditionellen Wochenmarktes ab dem 31. Juli an die Deutsche Marktgilde eG zu vermieten, ein Unternehmen mit langjährigen Erfahrungen in der Gestaltung von Wochenmärkten.

Sebastian Stahl von der Deutschen Marktgilde kündigte vor der Übernahme an: „Wir freuen uns, den Wochenmarkt mittwochs und freitags unterstützen zu können. Zunächst möchten wir fehlende Sortimente ergänzen, allen voran Obst und Gemüse.“

Anzeige

Mangelnde Disziplin bei einigen Händlern

Tatsächlich gibt es einen Stand mit Obst und Säften aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, der zumindest freitags vor Ort ist. Ein Blumenhändler kommt inzwischen auch regelmäßig. Am Mittwoch hingegen bietet sich den Kunden nach wie vor ein trostloses Bild, bestenfalls zwei Händler stehen dann auf dem Markt. Aber auch das solle sich künftig ändern, kündigte die Marktgilde an.

Weitere OZ+ Artikel

Dass in den vergangenen Jahren immer weniger Händler in Grevesmühlen ihre Stände aufbauten, hat mehrere Gründe. Einer der Einzelhändler, der inzwischen den Standort gewechselt hat, moniert die fehlende Disziplin der Unternehmer.

Denn weder hätten sich einige Händler an feste Uhrzeiten gehalten, noch seien sie bei schlechtem Wetter überhaupt gekommen. In anderen Städten wie Wismar und Schwerin sei so ein Verhalten undenkbar.

Was denken Sie?

Umfrage: Wie denken die OZ-Leser über den Wochenmarkt in Grevesmühlen? Was fehlt Ihnen auf dem Markt? Ist das Angebot ausreichend? Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de oder rufen Sie an unter 03881/787810.

Von Michael Prochnow