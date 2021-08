Aus Angst, auch den Nachholtermin für die Jugendweihe in Grevesmühlen zu verpassen, hatten sich einige Familien an den Jugendweiheverein gewandt. Sie hatten überlegt, ihre Kinder krankzukelden, um einer Quarantäne zu entgehen. Doch eines bedachten sie nicht.

An der Schule am Wasserturm in Grevesmühlen mussten am Dienstag zwei Klassen in Quarantäne geschickt werden. Ein Schüler verpasst deshalb seine Jugendweihe. Quelle: JULIANE SCHULTZ