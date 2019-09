Grevesmühlen/Hannover

Das erste Mal im Fernsehen und dann gleich als Gewinner. Ronny Gebur aus Grevesmühlen hat in der NDR-Show Bingo am Sonntag eine Reise im Wert von 2000 Euro gewonnen. Der 40-jährige Installateur war als einer von zwei Kandidaten für die Sendung am Sonntag ausgelost worden. Nach einem gemütlichen Abend in ein...