Mallentin/Grevesmühlen

Erinnerungen an seine Oma hat jeder irgendwo – im Fotoalbum, gerahmt an der Wand, auf der Kommode, auf dem Kaminsims oder vielleicht auch als Passbild im Portemonnaie. Werner Junge, Betreiber des Gasthauses „Luisenhof“ an der B105 zwischen Mallentin und Dassow, reicht das nicht. Der 62-Jährige setzt seiner Oma Magda ein Denkmal. Das entsteht gerade auf dem Gelände des freischaffenden Künstlers Sven Eggers in Mallentin.

Stück für Stück arbeitet sich die Säge ins Holz. An dem Stamm, der einst zu einer 25 Meter hohen Eiche gehörte, flattert eine zur Ansicht befestigte Schwarz-Weiß-Fotografie im Wind. Darauf zu sehen ist eine Frau, die die Haare im Nacken zum Knoten hat. Magda.

Anzeige

Frau ist größte Kritikerin

Unmittelbar daneben ist das Ebenbild mit viel Liebe zum Detail ins Holz gesägt. Sven Eggers ist gerade dabei, das Bierglas auf dem Tablett in ihrer linken Hand zu formen. Mit der Schaumkrone ist der 47-Jährige noch nicht zufrieden. Die Kittelschürze und die Beine sind soeben fertig geworden. „Meine Frau war vorhin hier. Sie merkte an, dass meine Figur zu sehr nach Bäuerin aussieht. Also habe ich noch einmal Veränderungen vorgenommen und sie dünner gestaltet. Meine Frau ist meine größte Kritikerin“, sagt Sven Eggers lachend.

Weitere OZ+ Artikel

Das obere Ende des Baumstamms ist bereits fertig und mit einer Lasur versehen, die den Stamm vor dem Austrocknen schützt. Zu entdecken ist ein Mann, der Bier zapft. Werner Junge. Letztlich soll die 3,50 Meter hohe und etwa zwei Tonnen schwere Skulptur die Geschichte von Oma Magda und ihrem Enkel Werner Junge erzählen.

Gaststätte seit 1929

1929 kaufte sie den Gasthof. Werner Junge hat als Kind viel aushelfen müssen. „Meine Kumpels gingen Fußball spielen und ich habe den Tresen bewacht. Ich empfand es damals als Strafe“, sagt er. Heute führt er das Familienunternehmen, übernahm es 1990 von seinem Vater, der es 1970 von Magda übernommen hatte.

Vor allem ein Bild von seiner Oma, die 1979 verstarb, ist Werner Junge im Gedächtnis geblieben. „Am Gasthaus stand eine alte Eiche und darunter war eine Bank, auf der sie gern gesessen hat“, erinnert er sich. Auch das soll sich im Kunstwerk von Sven Eggers wiederfinden.

Laut heult die Motorsäge auf. Ein Geruch von Benzin liegt in der Luft. Sägespäne fliegt durch die Gegend. Seit zwei Jahren ist Sven Eggers auf dem Gelände in Mallentin hinter dem Skoda-Autohaus. „Ich habe hier bessere Bedingungen, als ich sie in Grevesmühlen hatte“, sagt er. Vor allem gebe es dort ein Dach über dem Kopf, sodass er auch bei Regenwetter arbeiten kann. Zudem verfügt er über eine Ausstellungsfläche, die von der B105 aus sichtbar ist und auf der einige Werke präsentiert werden.

Skulpturen in verschiedenen Größen

Alle zwei Wochen ist der Familienvater vor Ort und lässt die Motorsägen durchs Holz wandern. Hauptberuflich arbeitet Sven Eggers bei der Diakonie. Aufträge für Skulpturen in den verschiedensten Größen hatte er schon einige. Ein Werk ist sogar schon bis nach Erfurt gereist. Menschliches, Abstraktes, Lustiges, Tierisches und Bänke formt er unter anderem aus Baumstämmen. Eine Vielzahl seiner Werke sind auf seiner Internetseite www.se-skulturen.de zu sehen.

Zur Galerie Sven Eggers lässt Stück für Stück eine Skulptur entstehen, die am Ende ihren Platz an der Gaststätte Luisenhof finden soll. Dort steht bereits ein Kunstwerk von ihm.

Während andere einen Baumstamm auch nur als solchen sehen, denkt sich Sven Eggers bereits Figuren hinein. Auf der Erde neben ihm liegen Teile einer alten Eiche, die sich am oberen Ende gabelt. „Das könnte hochkant zum Beispiel ein Adler mit Schwingen sein“, bemerkt er. „Oder quer eine Wildschweinrotte.“ Stimmt, jetzt, wo er es sagt...

Es ist nicht die erste Skulptur, die er für Werner Junge fertigt. Auf dessen Grundstück in Richtung Hanstorf stand eine etwa 155 Jahre alte Eiche, von der nach einem Sturm nur noch der Stamm übrig blieb. Darin sägte Sven Eggers vor fast genau zwei Jahren spiralförmig die Handelsstraße von Lübeck nach Wismar mit Pferdewagen, Lkws, Autos und dem Gasthaus natürlich.

Oma war eine tolle Frau

Sven Eggers greift wieder zur Säge. Als sich die Schaumkrone im Bierglas zu seiner Zufriedenheit präsentiert, biegt Werner Junge mit seinem Fahrzeug auf das Arbeitsgelände des Künstlers ein. „Ich bin neugierig“, begründet er. In sechs Wochen, so glaubt Sven Eggers, ist die Skulptur fertig. Werner Junge kann schon jetzt sein stolzes Grinsen nicht verbergen. „Es sieht so toll aus“, sagt er und kann den Blick gar nicht abwenden. „Die Skulptur ist zu Ehren meiner Oma. Sie war eine tolle Frau.“

Seinen Platz finden soll der bearbeitete Baumstamm links neben dem Gasthaus, von der B105 und dem Außenbereich des Restaurants aus gut sichtbar – wenn er denn wieder genutzt werden darf. 30 Jahre führt Werner Junge nun die Geschicke des Hauses, hat gute und schlechte Zeiten erlebt. „Aber solch schwierige Zeiten wie jetzt gab es noch nie“, sagt er mit Blick auf die Corona-Krise.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Fünf seiner sechs Angestellten musste der 62-Jährige in Kurzarbeit schicken. Täglich verkauft er von 11 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr Gerichte außer Haus. „Irgendwie muss es ja weitergehen.“ Erinnerungen an seine Oma geben ihm Kraft. Auch sie hatte schwierige Zeiten, darunter einen Weltkrieg.

Lesen Sie auch:

Von Jana Franke