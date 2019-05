Grevesmühlen

Eine gemütliche Bootstour wird das jedenfalls nicht. Der 35-jährige Grevesmühlener Christian Tänzer will von Dienstag an mit dem Kanu von Prag bis nach Hamburg paddeln. Ziel ist der Hafengeburtstag am kommenden Sonnabend, 11. Mai. „Wenn alles klappt, dann wollen wir um 15 Uhr an der Elbphilharmonie sein.“ Wenn denn alles klappt.

Das ist vor allem eine Kopfsache

Denn die Strecke, die die insgesamt 25 Sportler absolvieren, ist immerhin rund 800 Kilometer lang. Christian Tänzer, der seit sechs Jahren in Grevesmühlen lebt, und seit vielen Jahren Drachenboot in Lübeck fährt, ist einer der Extremsportler, die „diese Herausforderung reizt.“ Es sei, so der Mitarbeiter von Euroimmun in Dassow, weniger eine Frage der körperlichen Verfassung, sondern eine Kopfsache. „Vor allem zum Anfang fragt man sich schon, warum man sich das antut. Aber irgendwann ist das vorbei.“ Auf diesen Effekt setzt der Wassersportler, der Montag in Richtung Prag startet. Dienstagmorgen um 1 Uhr wird das Kanu ins Wasser gelassen. Jeweils sechs Männer und Frauen paddeln zwei Stunden, dann wird gewechselt und die nächsten sechs steigen ins Boot. „Nach zwölf Stunden kommt die zweite Gruppe, die dann auch mit zweimal sechs Leuten ihre Schicht paddelt.“ Einen einzigen Ersatzmann hat die Gruppe. „Aber der soll eigentlich nur das Begleitfahrzeug fahren“, so Christian Tänzer.

Alle zwei Stunden wird gewechselt

Ursprünglich sollte die Aktion mit einem Drachenboot stattfinden. „Aber dafür hätten wir um die 80 Leute gebraucht, da eine Besatzung aus 16 Leuten besteht. Und so viele hätten wir nicht zusammenbekommen“, erklärt der 35-Jährige, der die Herausforderung als Ausgleich für seine Arbeit betrachtet. „Man bekommt den Kopf frei.“ Mit im Boot sitzen Männer und Frauen aus dem ganzen norddeutschen Raum, die meisten von ihnen Drachenbootfahrer. „Wir kennen uns von den Rennen, und so haben wir uns auch kennengelernt für die Tour.“ Die längste Strecke, die Christian Tänzer bislang in einem Boot zurückgelegt hat, waren 22 Kilometer bei einem Drachenbootrennen. „Natürlich ist das eine andere Nummer, aber ich habe mich gut vorbereitet. Durch den milden Winter konnten wir mit dem Drachenboot in Lübeck bei meinem Verein ohne Pause trainieren.“

Kanu mit Steuermann und Ausleger

Gepaddelt wird nicht mit einem herkömmlichen Kanu sondern mit einem sogenannten OC 6. Das Boot bietet Platz für sechs Leute, hat einen Ausleger, und ist damit stabiler als normale Kanus. Alle Infos zu der Aktion und den Hintergründen gibt es auf der entsprechenden Internetseite zu Praha-Treva-Paddle-Race. Auf Facebook werden die Teilnehmer ebenfalls über ihre Erfahrungen berichten.

Michael Prochnow