Grevesmühlen

Der Brand von sieben Autos auf dem Parkplatz am Gerberhof in Grevesmühlens Innenstadt ist noch immer Gesprächsthema. Inzwischen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und sucht mögliche Zeugen.

Einer der betroffenen Autobesitzer ist Bernd Helms, der in der Nähe des Parkplatzes wohnt. Er macht sich inzwischen Sorgen, dass es in Grevesmühlen wieder eine Serie von Brandstiftungen geben könnte.

Nachbar rief Bernd Helms an

Von dem Feuer auf dem Parkplatz am Mittwoch hatte er von einem Nachbarn erfahren. „Ich war bei der Arbeit, als er mich anrief. Er sagte, dass ein Wagen neben meinem Auto brennt“, schildert Bernd Helms. Gegen 13 Uhr war in der Innenstadt die Sirene ertönt und vom Parkplatz, der auch an die Bundesstraße grenzt, stieg eine Rauchsäule auf.

Das Feuer auf dem Parkplatz in der Grevesmühlener Innenstadt hat einen Schaden von etwa 100 000 Euro angerichtet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Sieben Autos verbrannten

Bernd Helms war nach dem Anruf seines Nachbarn sofort losgeeilt. Etwa einen Kilometer trennen seinen Arbeitsplatz von dem Parkplatz am Gerberhof. „Als ich ankam, hätte ich meinen Wagen vielleicht noch wegfahren können, aber die Polizisten haben das nicht erlaubt“, schildert er.

Zwei Autos neben seinem brannten bereits heftig. Schnell breiteten sich die Flammen aus – auch angefacht durch den Wind – und sprangen auf weitere Autos über. Auch die Beifahrerseite von Bernd Helms’ Auto fing Feuer, die Reifen platzten. Insgesamt waren am Ende sieben Autos verbrannt, einige völlig ausgekohlt, obwohl die Feuerwehr schnell gelöscht hatte.

Obwohl die Feuerwehr schnell löschte, verbrannten sieben Autos auf dem Parkplatz. Fast wäre der Wagen von Bernd Helms, links am Bildrand verschont geblieben. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Wirtschaftlicher Totalschaden

„Es ist nicht schön, wenn man da steht und sieht, wie sein Auto brennt“, beschreibt Bernd Helms sein Gefühl am Mittwochnachmittag. Die Feuerwehr konnte zwar verhindern, dass sein Mercedes komplett ausbrannte, wie etwa die Hälfte der betroffenen Fahrzeuge. „Aber die ganze rechte Seite ist verbrannt, ein wirtschaftlicher Totalschaden.“

Noch am selben Tag hatte Helms sich mit einem Aktenzeichen der Polizei an seine Versicherung gewandt. Sein Auto wurde noch am Nachmittag abgeschleppt. „Die Versicherung hat auch am Freitag einen Gutachter geschickt, der sich das Auto angesehen hat.“ Jetzt hofft Bernd Helms, dass seine Teilkaskoversicherung den Schaden bis auf seinen Eigenanteil zahlt.

Sorge vor neuer Brandstiftungsserie

Die Sorge anderer Betroffener, wie er zum Beispiel zur Arbeit kommt, hat Bernd Helms nicht unbedingt. Er kann einen Dienstwagen nutzen und seine Frau hat auch ein Auto. Um das Autowrack werde sich jetzt die Versicherung kümmern.

Ihn beschäftigen aber die Nachrichten, dass die Polizei jetzt wegen Brandstiftung an mindestens einem der Autos ermittelt. „Ein paar Tage vorher hat eine Gartenlaube gebrannt, am Mittwochnachmittag hat jemand Papier in der Toilette bei Rewe angezündet. Ich hoffe nicht, dass es wieder zu einer Brandserie kommt“, sagt Bernd Helms und spricht aus, was viele Grevesmühlener jetzt beschäftigt.

21-Jähriger legte neun Brände

Erst 2018 hatte es eine Reihe von Brandstiftungen in Grevesmühlen gegeben. Unter anderem brannte es mehrfach im Ploggenseering direkt neben Wohnhäusern, und zwei Hallen des Landwirtschaftsbetriebs an der Klützer Straße wurden durch Brandstiftung schwer beschädigt. Für neun Brände wurde ein damals 21-Jähriger 2019 zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.

Polizei sucht mögliche Zeugen

Wegen der verbrannten Autos am Gerberhof sucht die Polizei mögliche Zeugen: Wer hat am 26. Januar ab circa 12 Uhr im Bereich Schradergang und Parkplatz Gerberhof Beobachtungen gemacht, die mit dem Brand der Fahrzeuge in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 0 38 81/72 00 entgegen.

Von Malte Behnk