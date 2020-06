Grevesmühlen

Wie heißt der höchste Berg in Nordwestmecklenburg? Und wie alt ist die Bahnstrecke, die durch Grevesmühlen führt? Es waren knifflige Fragen, die zur Einweihung der OZ-Lokalredaktion in Grevesmühlen gestellt wurden. Aber mehr als 270 Leser und Leserinnen haben sich durch das Quiz geklickt und sie beantwortet. Die meisten richtigen Antworten hatte Sandra Bichbäumer aus Grevesmühlen. Die 36-Jährige arbeitet im Bauamt der Stadtverwaltung, ist verheiratet und hat zwei Kinder (vier und zehn Jahre alt). „Die meisten Fragen wusste ich, aber bei einigen musste ich raten. Zum Beispiel beim Alter der Bahnstrecke.“ Und sie lag mit ihrem Tipp genau richtig. 150 Jahre gibt es die Bahnverbindung von Lübeck nach Bad Kleinen in diesem Jahr, 1870 rollte der erste Zug durch Grevesmühlen. Und der höchste Berg im Landkreis, das ist der Lünenberg bei Passee im Osten des Kreises mit 118 Metern.

Anzeige

Von Michael Prochnow