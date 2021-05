Grevesmühlens Anwohnerparken in der Innenstadt – das ist der aktuelle Stand

Grevesmühlen

Wer in der Grevesmühlener Innenstadt einen Parkplatz sucht, der ist seit dem 1. Mai gut beraten auf einen öffentlichen Parkplatz auszuweichen. Denn in den Seitenstraßen gilt Anwohnerparken. Bedeutet: Nur wer einen entsprechenden Ausweise hat, darf sein Auto dort abstellen. Betroffen ist der gesamte Bereich nördlich und südlich der Wismarschen Straße zwischen Santower Straße und Goehtestraße. Auch in der Großen Seestraße dürfen nur noch Anwohner mit Parkausweis ihre Fahrzeug abstellen.

Übergangsphase für die Anwohner und Anlieger

Der Schilderwald in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen, 38 Verkehrszeichen auf rund 300 Metern. Quelle: Michael Prochnow

Wie Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler erklärt, seien insgesamt 205 Anträge auf einen Parkausweis gestellt worden. „186 davon wurden genehmigt, in den anderen 19 Fällen weil es teilweise keine Anwohner waren oder auf dem eigenen Grundstück Parkplätze vorhanden waren.“ Noch allerdings seien nicht alle Ausweise ausgestellt worden. Deshalb drückt das Ordnungsamt zwar kein Auge zu wenn es darum geht, die Durchfahrten für Feuerwehr und Rettungsdienst freizuhalten. „Aber natürlich gibt es eine gewisse Übergangsfrist, bis alle Anträge endgültig abgearbeitet worden sind.“

Freie Parkplätze rund um das Stadtzentrum

Hintergrund der Aktion ist der Umstand, dass einige der Straßen so schmal sind, dass Rettungskräfte zeitweise nicht mehr durchkamen, weil zu viele Autos dort abgestellt worden waren. Ein Feldversuch mit einem Feuerwehrfahrzeug hatte erhebliche Sicherheitslücken zutage gefördert. Inzwischen sind die Flächen ausgewiesen, in denen Autos abgestellt werden dürfen. Für Kunden der Innenstadt stehen sowohl die Parkflächen rund um das Stadtzentrum zur Verfügung als auch die kostenpflichtigen Plätze in der Wismarschen Straße, auf dem Markt und in der August-Bebel-Straße sowie am Amtsgericht und in der Goethestraße.

Zusätzliche Mietparkplätze in Planung

Weil die Stadt die Pläne zum Parkkonzept seit Wochen publik gemacht hat, sei die Nachfrage nach den Miet-Parkplätzen deutlich angestiegen, so Lars Prahler. Die Fläche am Badstüberbruch, der ehemalige Parkplatz der VW-Werkstatt, sei inzwischen komplett vermietet. „Deshalb denken wir darüber nach, weitere Miet-Parkplätze anzubieten. Wir werden in Absprache mit der Stadtvertretung das hoffentlich zeitnah über die Bühne bringen,“

Von Jürgen Lenz und Michael Prochnow