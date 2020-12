Grevesmühlens Budenzauber: Das ist los in den nächsten Tagen

Grevesmühlen

Klein aber fein: Auch wenn es keinen wirklichen Weihnachtsmarkt in Grevesmühlen gibt, die Buden, die auf dem Marktplatz und in der August-Bebel-Straße neben dem griechischen Restaurant stehen, bieten in den nächsten Tagen nicht nur ein weihnachtlich-regionales, sondern auch ein ganz besonderes Programm.

So lädt zum Beispiel am kommenden Freitag, 11. Dezember, die Lidahilfe auf den Markt ein. Von 10 bis 14 Uhr gibt es selbstgemachte Soljanka – und als besonderes Highlight eine Tombola. Zu gewinnen gibt es einen großen Geschenkekorb mit Produkten aus Weißrussland. Lose gibt es an der Bude, die Auslosung findet am Ende des Tages statt.

Am Mittwoch, 9. Dezember, gibt es Honig und selbstgebastelte Geschenke von Carmen Kühl aus Daliendorf sowie Honig von Jürgen Kirsch aus Grevesmühlen.

Am Donnerstag, 10. Dezember, bietet Diana Wulff (Nagelstudio) Beauty-Produkte an. Lars Jäckel verkauft an der zweiten Bude Olivenöl, Wein, Konfitüre und Tee.

Am Freitag, 11. Dezember, ist Lars Jäckel mit seinen Produkten erneut auf dem Markt. Dazu lädt die Lidahilfe zu Soljanka ein.

Am Sonnabend, 12. Dezember, ist Lars Jäckel ebenfalls wieder auf dem Markt zu finden. Dazu kommt das Wismarer Brauhaus am Lohberg mit den selbst hergestellten Spirituosen aus der Hansestadt.

Am Montag, 14. Dezember, ist das Wismarer Brauhaus wieder dabei. Für den Dienstag, 15. Dezember, hat sich Lars Jäckel wieder angesagt.

Programm für Häuschen in August-Bebel-Straße

Für das Häuschen neben dem Restaurant „ Athen“ in der August-Bebel-Straße gibt es ebenfalls einen Plan für die nächsten Tage. Am 11. Dezember ist dort von 14 bis 17 Uhr die Imkerei Gerber zu finden, am 12. Dezember ist Mario Wehr mit dem Café Kaffeebrenner und seinen Geschenkidee dort.

Alles rund um das Thema Beauty und Fingernägel gibt es am 13. Dezember mit Jessica Masurat. Gabriele Wulff mit ihrem Geschenke-Shop wird am 19. und 20. Dezember da sein.

Von Michael Prochnow