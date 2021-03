Grevesmühlen

41 neue Coronafälle meldete das Gesundheitsamt von Nordwestmecklenburg am Dienstag, allein an der Regionalen Schule mit Grundschule in Proseken müssen 132 Kinder und sechs Lehrkräfte in Quarantäne, sieben Klassen sind betroffen. Neben dem Studentenwohnheim in Wismar hat es nun auch die Gemeinschaftsunterkunft an der Haffburg in der Hansestadt erwischt, dort müssen 250 Menschen in Quarantäne nach positiven Coronatests.

In Grevesmühlen sind seit Ende vergangener Woche in der Einrichtung am Lustgarten Teile der Kita betroffen sowie eine Hortgruppe.

„Was uns jetzt hilft, ist Disziplin“

Bürgermeister Lars Prahler richtete nun einen Appell an die Menschen in der Region, sich an die Grundregeln der Bestimmungen zu halten. „Denn wir müssen davon ausgehen, dass die Zahlen noch weiter steigen könnten. Was uns jetzt wirklich hilft, dass ist Disziplin.“

Das gelte für private Treffen („Wenn man sich kurz draußen trifft und 1,50 Meter Abstand hält, dann steckt sich auch niemand an.“) ebenso wie die Möglichkeiten zum Testen, die es demnächst geben wird. „Ich kann nur dafür plädieren, die Angebote zu nutzen.“

Verdachtsfälle in der Stadtverwaltung

Denn auch in der Stadtverwaltung von Grevesmühlen mit mehr als 100 Mitarbeitern gebe es nach Aussage der Bürgermeisters Verdachtsfälle. „In den nächsten Tagen wissen wir mehr.“ Sich und andere zu schützen müsse daher oberste Priorität haben.

Während die Ausschusssitzungen der Stadt Grevesmühlen sowie der Amtsgemeinden derzeit noch als Präsenzveranstaltungen stattfinden, gibt es Überlegungen, die nächste Stadtvertretersitzung, die für den 29. März, geplant ist, online durchzuführen. „Ich werde das mit der Stadtpräsidentin besprechen, wir machen das abhängig von der Entwicklung der Zahlen“, so Prahler.

Verständnisvolle Eltern

Wie Alexander Rehwaldt, als Sachgebietsleiter unter anderem für Schulen und Kitas zuständig, berichtete, habe er am vergangenen Sonnabend, nachdem der Landkreis eine Allgemeinverfügung für die Einrichtung am Lustgarten erlassen hatte, alle betroffenen Eltern telefonisch informiert, dass ihre Kinder vorerst zuhause bleiben müssen.

Alexander Rehwaldt Quelle: Archiv

„Es waren Familien dabei, die nicht zum ersten Mal von einer Quarantäne betroffen waren. Umso erstaunter war ich, wie verständnisvoll die Eltern reagiert haben.“ Er hatte mit anderen Reaktionen gerechnet. „Aber ich bin froh, dass die Eltern uns so unterstützen.“

Von Michael Prochnow