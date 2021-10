Grevesmühlen

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler möchte mit den Bürgern direkt, dort wo sie wohnen ins Gespräch kommen. Dazu macht er am Freitag, 15. Oktober einen Rundgang durch die Stadt, um sich ein Bild von den aktuellen Gegebenheiten vor Ort zu machen. „Ich hoffen auf zahlreiche Teilnehmer und anregende Gespräche“, so Bürgermeister Lars Prahler, der von 11 bis etwa 19 Uhr unterwegs sein wird.

Lars Prahler beginnt seine Tour an dem Freitag um 11 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Danach ist folgender Zeitplan vorgesehen:

12:00 Uhr: AWG Viertel, ehemaliger Konsum

12:30 Uhr: Ploggenseering, vor der Sport- und Mehrzweckhalle

13:00 Uhr: Kastanienallee, am Garagenkomplex

13:30 Uhr: Am Wasserturm, Parkplatz Netto

14:00 Uhr: Am Kapellenberg, Spielplatz Kapellenberg

14:30 Uhr: Am Bleicher Berg, Parkplatz an der B105

15:30 Uhr: West II, am Spielplatz

16:00 Uhr: Bahnhofsviertel, vor dem Zweckverband

16:30 Uhr: Südstadt I, Einfahrt an der Burdenow

17:00 Uhr: Südstadt II, Cap Arcona Gedenkstätte

17:30 Uhr: Klützer Straße, bei den Wertstoffcontainern

18:30 Uhr: Mühlenstraße, ehemalige Berufsschule

Anwohner, die am 15. Oktober nicht an der Stadtbegehung teilnehmen, können ihre Anliegen selbstverständlich auch telefonisch oder per E-Mail an die Stadtverwaltung richten. Sie bekommen dann zügig Antworten.

Von Malte Behnk