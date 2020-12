Grevesmühlen

Ein Jahr neigt sich dem Ende zu, das wohl niemand, der es erlebt hat, je vergessen wird. Zeit, um sich mit dem Grevesmühlener Bürgermeister Lars Prahler, so wie es bereits gute Tradition ist, auf ein Gespräch – dieses Mal allerdings mit Abstand – zu verabreden, um gemeinsam auf das so besondere wie schwierige Jahr 2020 zurückzublicken.

An die Zeit des harten Corona-Lockdowns im Frühjahr, sagt Lars Prahler, entschuldigend, zu Beginn des Gesprächs, könne er sich gar nicht mehr so gut erinnern. So viel sei in diesem Jahr passiert, dass er erst einmal kurz in seinem Gedächtnis kramen müsse. Es dauert jedoch nur ein paar Sekunden, dann sind die Erinnerungen wieder da. „Bitte nicht missverstehen!“, sagt Prahler. „Ich musste am ersten Abend des Lockdowns auf dem Weg nach Hause heulen, – vor Anspannung, aber auch vor Freude.“

Pragmatismus bei den Einwohnern von Grevesmühlen

Der Grund dafür, erklärt er, sei die unglaubliche Besonnenheit, mit der seine Mitarbeiter und die Bürger der Stadt, die Einzelhändler, Supermarktbetreiber, Restaurant- und Cafébesitzer auf die schreckliche Nachricht des Lockdowns reagiert hätten. „Ich hatte wirklich Schlimmes befürchtet, bevor wir durch die Stadt gingen, um mit den Menschen zu sprechen. Aber die Grevesmühlener reagierten sehr verantwortungsvoll. Sie sahen ein, dass es jetzt nicht anders geht. Und den meisten war klar, dass wir in unserer Stadt jetzt noch mehr als sonst zusammenhalten müssen, um die Pandemie zu begrenzen und möglichst wenig Todesopfer zuzulassen.“

So zeigten sich die Mitarbeiter der Stadt Grevesmühlen und der Polizei im Frühjahr beim ersten Lockdown den Einwohnern. Quelle: Prochnow

Vorsichtig angstfrei

Mit Angst vor einer Covid-19-Erkrankung, sagt der Lars Prahler, habe er persönlich nicht zu kämpfen. Von Anfang an habe er sich an alle Vorsichtsmaßnahmen gehalten, sich so gut es ging geschützt, doch der Rest sei einfach Schicksal. Für ein Stadtoberhaupt, das auch in Krisen zum Wohle der Gemeinschaft am besten einen kühlen Kopf bewahrt, vielleicht nicht der schlechteste Ansatz.

Dass es in der Stadtverwaltung so gut lief, dass trotz all der Herausforderungen in der Organisation der behördlichen Vorgänge nichts wirklich aus dem Blickfeld geriet, die Stadt bei allen wichtigen Bauvorhaben oder Beschaffungsmaßnahmen – auch was wichtige Beschlüsse in der Stadt wie auch in den Gemeindevertretungen des Amtes Grevesmühlen-Land anging – „auf Linie ist“, sagt Prahler, habe damit zu tun, dass die Stadt bereits vor der Krise digital gut aufgestellt war. „Es war auch ein Stresstest für die Programme, die wir bereits eingeführt hatten, auch die digitalen Akten zum Beispiel. Sie funktionierten, wie sich herausstellte. Weshalb die Einteilung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Homeoffice oder Präsenzdienst arbeiten sollten, gut organisiert werden konnte.“

Keine Blaupausen für diese Pandemie

Dass die Pandemie dennoch eine enorme Herausforderung war, ist und noch eine Weile bleibt, will Prahler nicht in Abrede stellen. „Es gab und gibt keine wirkliche Blaupause für dieses Geschehen. Es handelt sich im Grunde um einen andauernden Ausnahmezustand mit harten Einschnitten in viele persönliche Rechte. Wie alle Entscheidungsträger, ob nun in der Politik oder in den Verwaltungen, mussten wir in der Stadtverwaltung auf Sicht fahren.“

Dabei, betont Prahler, hätte es keine autokratischen Entscheidungsprozesse von oben nach unten gegeben, keine Corona-Diktatur. „Im Gegenteil, wir haben in der Stadtverwaltung in diesem Jahr so viel, dabei aber so konstruktiv wie ich es vorher noch nie erlebt habe, diskutiert. Jeder konnte und sollte seine Ideen, wie die Situation am besten zu meistern ist, mit einbringen. Dass ich nach reiflicher Abwägung dann die Entscheidungen fällen muss, das ist natürlich mein Job, dafür trage ich auch die Verantwortung.“

Licht am Ende eines langen Tunnels

Konstruktiv, so Prahler, habe er auch den Austausch mit dem Landkreis erlebt. Dass nicht alle Entscheidungen sich immer als richtig erwiesen, dass Fehler passierten, die man zurücknehmen oder korrigieren musste, sei vollkommen normal, wenn man sich in einer extremen und unbekannten Situation tastend vorwärts bewege.

Dass viele Menschen langsam müde werde, kann Prahler gut verstehen. „Es ist wie ein Marathon, und wir alle spüren unsere Grenzen. Dennoch, ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen besonnen ist und bleibt und dass Werte wie Solidarität und Gemeinschaft sowohl bei uns im Amt als auch unter den Bürger der Stadt und in den Umlandgemeinden viel zählen. Eines ist zumindest ganz sicher – auch diese Pandemie wird vorübergehen.“

Von Annett Meinke