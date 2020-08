Grevesmühlens Freibad-Chef droht mit Schließung

Grevesmühlen

Man könnte es als erste Verwarnung ansehen: Weil sich immer mehr Gäste und nach seinen Aussagen auch ehrenamtliche Helfer nicht mehr an die Corona-Regeln im Freibad Grevesmühlen halten, droht Benny Andersson, der Vorsitzende des betreibenden Vereins, mit der Schließung der Anlage. Bei einer Kontrolle stellte er fest, dass nicht alle einen Mund-Nasen-Schutz am Kiosk tragen und der Steg nicht wie vorgesehen als „Einbahnstraße“ genutzt und dadurch der Abstand nicht eingehalten wird. „Das schadet unserem Ruf“, verdeutlicht er.

Benny Andersson Quelle: OZ

Anzeige

Erst in dieser Woche ist bekannt gegeben worden, dass die Badesaison verlängert wird. Eigentlich sollten die Türen am vergangenen Sonntag geschlossen werden. Doch mit den heißen Temperaturen kam die Entscheidung, weiterhin für die Gäste da zu sein: montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Haben es sich die Grevesmühlener verspielt? Benny Andersson jedenfalls ist sauer. „Wir können uns glücklich schätzen, dass es noch keinen Corona-Fall in Grevesmühlen gibt. Und das sollten wir mit solch unsensiblem Verhalten nicht aufs Spiel setzen.“

Von Jana Franke