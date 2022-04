Grevesmühlens Hortkinder sammeln fast 1000 Euro mit Friedenstauben

Grevesmühlen

Unter ihren bunten Regenschirmen haben Ida, Leni, Rosie, Emmy und Magdalena aus dem Hort „Am Lustgarten“ am Donnerstag Autofahrern in der Grevesmühlener Innenstadt vor dem Rathaus zugewunken. Eigentlich wollten sie, wie schon an anderen Tagen, ihre selbst gebastelten Friedenstauben gegen eine Spende verkaufen. Doch der Regen war zu stark.

So brachten die Mädchen aber einen weiteren Teil ihrer gesammelten Spenden ins Rathaus. Das Geld ist für geflüchtete Familien aus der Ukraine gedacht. „Inzwischen sind es fast 1000 Euro“, sagt Erzieher Daniel Wiesjahn, der mit den Kindern unterwegs war. Das Geld, das die Kinder sammeln, wird in Gutscheine umgewandelt, mit denen die Flüchtlinge dann in Grevesmühlen Schulsachen erwerben können.

Auch beim großen Friedensfest am Sonnabend auf dem Marktplatz in Grevesmühlen, wollen die Hortkinder ihre Friedenstauben anbieten. Wer etwas für den guten Zweck spenden möchte, kann für eine Friedenstaube einen selbst gewählten Geldbetrag bezahlen.

Von Malte Behnk