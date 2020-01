Grevesmühlen

Die Karnevalsveranstaltungen in Grevesmühlen werfen ihre Schatten voraus. Der Grevesmühlener Carneval Club (GCC) lädt am 15. Februar in die Diskothek K2 ein. Das Motto lautet in diesem Jahr „Zwischen Himmel und Hölle, wir tun, was gefällt, beim GCC – verkehrte Welt". Was sich dahinter verbirgt: Der Verein hat, eben getreu dem Motto, mit Nicole II. und Juliane I. ein weibliches Paar ohne Prinz. Los geht es traditionell um 20.11 Uhr, Einlass ist eine Stunde zuvor.

Karten für die Veranstaltung werden am Sonnabend, dem 1. Februar, von 10 bis 13 Uhr im Eingangsbereich des Marktkauf Korzak verkauft – mit Sonderkonditionen: zwei Karten zum Preis von 15 Euro. Außerdem organisieren die Vereinsmitglieder einen Kuchenbasar mit leckeren Sachen. „Ebenso verlosen wir unter allen Kartenkäufern vor Ort einen Einkaufsgutschein von Marktkauf sowie einen Kosmetikgutschein“, verrät Isabel Tachil vom Verein.

Eine Woche nach dem GCC lädt der Kreihnsdörper Carneval Verein (KCV) ein. Ort des Geschehens ist der Baltic Park im Grünen Weg. Zum Motto „Im Spielzeugladen feiern wir, bewahre stets das Kind in dir“ wird einiges geboten. Karten im Vorverkauf gibt es für acht Euro im Bastelladen Nagel, beim Friseur Haarmonie und bei Blumen Mundt. An der Abendkasse zahlen die Gäste zehn Euro.

Die Tänzerinnen des KCV freuen sich auf das Publikum. Quelle: privat

„Erfolgreicher Auftakt war im November mit feierndem Publikum und toller Party danach. Die neue Lokation wurde super angenommen, wir waren ausverkauft“, freut sich Anja Sievers vom Verein. Zuvor ist der Fasching jahrelang im Vereinshaus in Grevesmühlen gefeiert worden. Versprochen wird auch dieses Mal wieder ein buntes Programm rund ums Thema Spielzeugladen – von der Bütt über das Tanzmariechen, zu den Kindern bis zum Showtanz der Ü15 und Muddis.

Einen Tag später stehen die Senioren im Mittelpunkt. Traditionell lädt der KCV ab 14 Uhr zum Seniorenfasching (Einlass ab 13.30 Uhr). Der Eintritt kostet acht Euro. „Leider ist der Baltic Park nicht barrierefrei, aber wir helfen gerne die Treppen hoch“, verspricht Anja Sievers. Auf die Gäste wartet ein Kuchenbüfett, das Programm beginnt um 15.11 Uhr. Im Anschluss ist zum Tanz geladen.

Von Jana Franke