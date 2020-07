Grevesmühlens Kirchengemeinde feiert Amtseinführung des neuen Kantors

Grevesmühlen

Lange hatte die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Grevesmühlen nach einem neuem Kirchenmusiker für die St. Nikolaikirche gesucht. Seit dem 1. März ist Michael Goede in diesem Amt. Der 47-Jährige lebt mit seiner Familie in Bad Doberan.

Gelebt hat er bereits an mehreren Orten. Geboren wurde er in Hamburg. Als er vier Jahre alt war, zog seine Familie ins fränkische Ansbach. In Essen studierte er Evangelische Kirchenmusik an der berühmten Folkwang-Hochschule. Anschließend hatte er 19 Jahre als Kantor in der Gemeinde Bochum-Stiepel gewirkt. Seit 2019 lebt der vierfache Vater in Bad Doberan und war zwischenzeitlich freiberuflicher Kirchenmusiker in Grevesmühlen. Seit März ist er hauptamtlich im Amt.

Anzeige

Bläserkonzert zur Einführung

Nun wird er im Rahmen eines Bläserkonzerts in der Reihe der Grevesmühlener Sommermusiken am Sonntag, dem 5. Juli, um 18 Uhr offiziell eingeführt. Das geschieht zunächst in einer Andacht in der Nikolaikirche und wird im Konzert neben der Kirche fortgeführt.

Weitere OZ+ Artikel

Von Jana Franke