Grevesmühlen

Die Pandemie hat das Land fest im Griff. Fast stündlich gibt es neue Meldungen über Corona-Fallzahlen und Hygieneregeln. Wie sieht es eigentlich aktuell im Grevesmühlener Krankenhaus aus? Die OSTSEE-ZEITUNG hat mit Juliane Schramm, Fachärztin für innere Medizin und HNO-Heilkunde gesprochen, sie ist unter anderem für die Krankenhaushygiene verantwortlich.

Juliane Schramm, Fachärztin für innere Medizin am Krankenhaus Grevesmühlen. Quelle: Privat

Anzeige

Wie viele Covid-19-Patienten liegen derzeit im Krankenhaus Grevesmühlen?

Zwei Patienten werden aktuell auf unserer Covid-Isolierstation ohne Beatmung behandelt.

Wie viele Betten werden für Covid-19-Patienten vorgehalten?

Insgesamt könnten wir aufgrund der räumlichen und personellen Situation maximal sechs Patienten betreuen, zwei davon mit einer möglichen Beatmung.

Gab es Infektionen unter den Mitarbeitern des Krankenhauses?

Ansteckungen innerhalb des Krankenhauses von Patienten oder Mitarbeitern, im Sinne eines Ausbruchsgeschehens, sind bisher nicht aufgetreten. Nichtsdestotrotz fällt immer mal wieder Personal aus, das vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wurde oder wegen der Quarantäne von Kita- und/oder Schulkindern zu Hause bleiben muss.

Wie schützen sich die Mitarbeiter, gibt es spezielle Hygieneauflagen?

Zum einen werden die Mitarbeiter generell auf die immer notwendigen Basishygienemaßnahmen hingewiesen und geschult. Dies beinhaltet in erster Linie eine sehr gute Händedesinfektion. Weiterhin gilt im gesamten Haus Maskenpflicht. Durch eine gezielte Sichtung und Auswahl der Patienten in unserer Notaufnahme, durch Fragebögen, versuchen wir weiter mögliche Patienten mit Covid-19-Infektion frühzeitig zu erkennen, einem Test zu unterziehen und zu isolieren. Dabei richten wir uns nach den Vorgaben des RKI. Im Rahmen der nationalen Teststrategie erhält jeder Patient, der in unserem Krankenhaus behandelt wird, einen PCR-Test auf Covid-19. Mitarbeiter, die ein höheres Risiko für einen Kontakt mit einem bis dahin unbekannten Covid-Verdacht haben, tragen zudem eine FFP-2-Maske. Auch das An- und Ablegen der PSA (persönliche Schutzausrüstung) wurde mit den Mitarbeitern trainiert, um auch hierbei eine Ansteckung zu minimieren.

Lesen Sie auch: Corona-Testzentren in MV: Hier sind sie zu finden – und dann haben sie auf

Was bedeutet die Pandemie für die Patienten im Hinblick auf Besucher?

Aktuell erhalten alle Patienten einen Test auf Covid-19. Je nachdem ob dieser Patient sich ambulant oder stationär im Haus aufhält, werden dafür der PCR-Test oder ein Antigen-Schnelltest durchgeführt. Dies bedeutet gerade in der Aufnahmesituation eine verlängerte Wartezeit, jedoch um maximal 30 Minuten. Innerhalb des Hauses tragen ebenfalls alle Patienten einen Mund-Nase-Schutz. Nur im Patientenzimmer dürfen diese abgelegt werden. Patienten, die bereits in der Aufnahmesituation einen Covid-Verdacht haben (Fieber, Atembeschwerden etc.), werden definitiv isoliert bis zum negativen Testergebnis. Patienten, die keinen Hinweis auf eine Covid-Erkrankung haben und wegen anderer Beschwerden im Krankhaus sind, werden nach dem Test kontaktisoliert, bis auch hier das Ergebnis negativ vorliegt. Notwendige Untersuchen werden nicht verschoben.

Welche Einschränkung gibt es für Besucher?

Es gilt weiterhin ein absolutes Besuchsverbot. Sollte ein Besuch in absoluten Ausnahmen durch den Stationsarzt erlaubt sein, muss sich der Besucher einem Antigen-Schnelltest unterziehen. Angehörige dürfen die Sachen für die Patienten an unserer Rezeption abgeben. In Ausnahmefällen gestatten wir trotzdem Besuch von Angehörigen, diese müssen dann jedoch mit dem jeweiligen Stationsarzt abgesprochen werden. Notwendige Angehörigengespräche werden nun häufiger telefonisch durchgeführt.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wie sollen sich Patienten mit Erkältungssymptomen verhalten, die einen Termin im Krankenhaus haben?

Bei planbaren, aufzuschiebenden Untersuchungen sollte diese vom Patienten abgesagt werden. Akute Erkrankungen werden weiterhin trotz Erkältungssymptomatik bei uns im Krankenhaus behandelt, unter den dann zunächst notwendigen Isolierungsmaßnahmen und mit der Durchführung von Corona-Tests.

Gibt es Kooperationen mit den umliegenden Krankenhäusern aufgrund der Pandemie?

Zur regionalen Steuerung der Aufnahme und Verteilung von positiv getesteten verlegungsfähigen Covid-19-Patienten wurden an den Krankenhäusern Helios-Kliniken Schwerin (Cluster I), Universitätsmedizin Rostock (Cluster II), Universitätsmedizin Greifswald (Cluster III), Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg (Cluster IV) Koordinierungsstellen eingerichtet. Diese steuern in ihren Einzugsgebieten (Clustern) in tagesaktueller Abstimmung selbstständig die Patientenströme. Die Aufnahme von Covid-19-Patienten soll dabei bewusst dezentral erfolgen, um möglichst nah an den Ausbruchsherden zu bleiben und die Kapazität der Rettungsdienste möglichst zu schonen. Über die Steuerung der Cluster ist die Versorgung der Schwerstbetroffenen über die Maximalversorger gesichert. Zu jedem Cluster gehören neben der Koordinierungsstelle zwischen fünf und acht Kliniken. Das DRK-Krankenhaus Grevesmühlen ist dem Cluster I zugeordnet, die Abstimmung erfolgt über den koordinierenden Clustermanager und die verantwortlichen Ärzte unseres Hauses.

Von Michael Prochnow