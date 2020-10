Feiern in Corona-Zeiten - Kulturnacht in Grevesmühlen: So gut hat das Konzept funktioniert

Das das überhaupt noch möglich ist, das hätten sich viele Grevesmühlener nicht träumen lassen. Unmittelbar vor dem Lockdown hat die Stadt zur 14. Kulturnacht eingeladen. Wie das geht unter den aktuellen Auflagen, das sehen Sie im Video und in der Bildergalerie.