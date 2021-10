Grevesmühlen

Vor einem Jahr musste die Grevesmühlener Kulturnacht pandemiebedingt noch online stattfinden, aus dem Rathaussaal gab es damals eine durchaus gelungene Liveübertragung von Konzerten und Beiträgen. Zuschauer waren nicht zugelassen. In diesem Jahr dürfen die Grevesmühlener endlich wieder live dabei sein. Wie Alexander Rehwaldt, Amtsleiter für Kultur und Bildung, jetzt mitteilte, stehe das Programm für Sonnabend, 30. Oktober. Auch wenn es einige Einschränkungen durch Coronaauflagen geben wird, welche das konkret sind, wird in der kommenden Woche bekannt gegeben, ist von 11 bis 22 Uhr in der Innenstadt jede Menge los.

Plattsnackertreffen im Rathaus

Die Einzelhändler werden bis in die späten Abendstunden ihre Läden öffnen und auch einige Überraschungen bereit halten. Ab 11 Uhr werden deshalb die Wismarsche und die August-Bebel-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Im Rathaussaal beginnt um 11 Uhr das Plattsnackertreffen, moderiert wird es von Thomas Lenz aus Roxin. Der beliebte Bauspielplatz mit zahlreichen Attraktionen für die Kinder wird um 13.30 Uhr am Krähenbrunnen vor dem ehemaligen Markant aufgebaut. Eine Lesung für die kleinen Gäste beginnt um 15 Uhr in der Bibliothek. Kino für Kinder gibt es ab 16.30 Uhr im Rathaussaal.

Comedy-Märchen vor dem Museum

Deshalb findet der Empfang des Bürgermeisters von 15 bis 17 Uhr auch nicht im Rathaus, sondern in der Nikolai-Kirche statt. Um die schönsten Kostüme geht es um 17.30 Uhr am Krähenbrunnen, wenn dort die Kinder in ihren Verkleidungen auf den Start zum Umzug warten. Der beginnt um 18 Uhr, dann geht es gemeinsam zum Markt, wo es wieder einige Stände mit Essen und Trinken geben wird. Das Comedy-Märchen startet um 20 Uhr vor dem Museum. Ab 21 Uhr spielt die Boltenhagener Band Revoc auf der Bühne auf dem Marktplatz. Jeweils um 18, 19 und 21.30 Uhr wird es eine Lasershow am Krähenbrunnen geben.

Von Michael Prochnow