Grevesmühlen/Güstrow

Viermal Gold, fünfmal Silber und viermal Bronze: Die Ausbeute der Leichtathleten des SV Blau-Weiß Grevesmühlen kann sich sehen lassen. Acht Sportler traten am Sonnabend in Güstrow bei hochsommerlichen Temperaturen beim Auto Brinkmann-Sportfest des LAC Mühl Rosin an. Am Ende des Tages standen Bestleistungen und ein neuer Vereinsrekord auf dem Papier.

Zweimal Gold und einmal Bronze erreichte Oliver Siedenschnur in der Altersklasse (AK) 12. Der sprungstarke Athlet gewann den Hochsprung mit 1,45 Metern und auch im Weitsprung sicherte er sich – mit deutlichem Abstand zu seinen Konkurrenten – Gold. 4,92 Meter zeigte das Maßband an. Für ihn ist das eine persönliche Bestleistung und zeitgleich ein neuer Vereinsrekord. Platz drei erzielte Oliver im 75 Meter-Lauf (10,96 Sekunden).

In der gleichen Altersklasse schaffte es auch Yannis Franke dreimal auf das Podest. Im Hochsprung erzielte er mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 1,40 Meter den dritten Platz. Bronze holte er sich auch im Weitsprung (4,46 Meter) und im Hürdenlauf.

Mit vier Medaillen fuhr Nick Broose in der AK13 nach Hause. Gold sicherte er sich mit einer neuen Bestleistung von 6,95 Metern im Kugelstoßen und im Hochsprung (1,25 Meter). Zweiter wurde er im Weitsprung. Dort landete er nach 4,39 Metern im Sand. Eine weitere Silbermedaille gab es im Speerwurf (19,77 Meter). Der Speer von Vereinskamerad Luca Schulze blieb bei 19,16 Metern im Rasen stecken. Er holte sich damit Bronze. „Das habe ich heute alles für meine Uroma gemacht. Sie liegt im Krankenhaus“, erklärte Nick nach dem Wettkampf.

Für die AK13 ging auch Konstantin Markschies an den Start. Gewohnt schnell schaffte er es über die Hürde und war nach 10,59 Sekunden im Ziel. Damit war ihm Silber sicher.

Einzige Starterin bei den zwölfjährigen Mädchen war Tamina Quednau. Sie gewann mit einer tollen Speerwurfleistung von 22,70 Metern Silber. In der AK13 der Mädchen erreichte Lilly Wigger im Hürdenlauf den zweiten Platz. 12,05 Sekunden benötigte sie für die 60 Meter lange Strecke. Im Hochsprung schaffte sie es locker über 1,25 Meter und erreichte damit den dritten Platz.

Vereinskameradin Emily Zimmermann (ebenfalls AK13) holte sich mit 18,25 Metern im Speerwurf die Bronzemedaille.

Verbunden mit dem Sportfest war die Landesmeisterschaft der Langstaffeln Mecklenburg-Vorpommerns. Die dreimal 800 Meter liefen für die Blau-Weißen Hannes Till, Luca Schulze und Konstantin Markschies (U14). Sie wurden am Ende Vierter.

Traten bei der Langstaffel-Landesmeisterschaft an: Luca Schulze, Konstantin Markschies und Hannes Till (v.l.). Quelle: JANA FRANKE

Von Steffen Weihe