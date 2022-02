Grevesmühlen

Mitarbeiter der Baufirma TSB aus Gadebusch hieven große Betonsteine aus dem Boden an der Bushaltestelle Am Lustgarten in Grevesmühlen. Die Haltestelle wird neu gestaltet und damit barrierefrei. Auch Menschen, die eingeschränkt sehen können, und Nutzer von Rollstühlen sollen hier künftig bequem in Busse ein- und aussteigen können.

20 Haltestellen werden neu gestaltet

Insgesamt lässt die Stadt Grevesmühlen 20 Bushaltestellen im Stadtgebiet sowie den Ortsteilen Neu Degtow, Wotenitz und an der L03 auf Höhe des Ortsteils Santow barrierefreie ausbauen. Dafür hatte der Landkreis Haltestellen Kategorien zugeordnet. 16 Bushaltestellen im Bereich Grevesmühlen zählen zur Kategorie „C“, die einen erhöhten Warte- und Einstiegsbereich von etwa 20 Zentimetern und ein spezielles Einstiegsfeld vorsieht.

Die Bushaltestelle Am Lustgarten wird umgebaut. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Die Bushaltestellen „Am Lustgarten“ gehören zur Kategorie „B“ mit erhöhten Anforderungen. Hier sieht das Konzept auch eine Informationssäule, besonders viel Beleuchtung und Tasthilfen für Menschen mit beeinträchtigter Sehkraft auf der gesamten Fläche vor. Es werden auch neue Buswartehäuschen mit Sitzplätzen vorgesehen.

Grevesmühlen zahlt 125 480 Euro selber

Bei den Bushaltestellen an der Bundesstraße L03 am Abzweig nach Santow werden lediglich die Erneuerung der beiden Buswartehäuschen vorgenommen, da die Haltestellen selbst in Trägerschaft des Straßenbauamts liegen. Die Stadt Grevesmühlen plant diese Erneuerung mit der Nachbargemeinde Gägelow, die ebenfalls 16 Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet. Dies spart insgesamt Kosten ein.

Der Umbau in Grevesmühlen kostet 627 487 Euro. Aus dem „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE) werden 80 Prozent der Kosten gefördert. 125 480 Euro müssen aus der Stadtkasse finanziert werden.

Von Malte Behnk