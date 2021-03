Grevesmühlen/Rehna/Wohlenberg

Dieses Schicksal bewegt Hunderte. Stefan L. (49) aus Grevesmühlen, der nach einem Wasserschaden in seiner Wohnung im Ploggenseering seine Unterkunft aufgegeben hatte, lebte tagelang am Stadtrand unter freiem Himmel.

Nachdem die OSTSEE-ZEITUNG über den Fall berichtete, meldeten sich zahlreiche Menschen, die helfen wollten. Allen voran Anja Heinath aus Rehna. Die dreifache Mutter, die beruflich in der Pflege arbeitet, startete im Internet einen Aufruf, um Stefan L. zu helfen. „Ich bin einfach so, ich kann nicht anders“, beantwortet sie die Frage, weshalb sie diese Aktion gestartet habe. Auch im vergangenen Jahr, als in Wismar eine Familie nach einem Feuer auf der Straße stand, koordinierte sie Hilfe über die sozialen Medien.

Hilft, wo sie kann: Anja Heinath (36) aus Rehna. Quelle: Michael Prochnow

Und so lief es auch mit Stefan L. Nachdem die 36-Jährige den Aufruf und den Zeitungsbericht veröffentlicht hatte, meldeten sich Leute, die nicht nur Essen und Kleidung, sondern auch eine Unterkunft anboten. „Er hätte auch in Gadebusch unterkommen können, aber dann meldete sich Helmut.“ Gemeint ist Helmut Bley, der das Feriendorf in Wohlenberg betreibt, wo L. inzwischen wohnt.

Bley hatte den Obdachlosen am Donnerstagabend aufgesammelt und mitgenommen, zuvor war eine Ferienwohnung für ihn hergerichtet worden. Zuvor hatten Helfer und auch Anja Heinath ihm Essen und Kleidung auf die Wiese am südlichen Stadtrand gebracht, damit er über die Runden kommt.

Friseurtermin nächste Woche in Rehna

Mit der Vermittlung der Unterkunft ist für Anja Heinath die Arbeit allerdings noch lange nicht beendet. „Er hat gesagt, dass er Hilfe braucht und auch annehmen würde. Also helfen wir ihm bei den Behördengängen und was sonst noch so anfällt.“ Denn die Unterbringung in der Ferienwohnung ist keine Dauerlösung.

Stefan L. aus Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Der nächste Termin ist beim Friseur kommende Woche in Rehna. Doch erst einmal ruht sich der 49-Jährige aus. „Er hat gesagt, er will einfach mal ausschlafen.“ Denn das konnte er auf seinem provisorischen Lager nicht. Die Temperaturen sanken nachts unter den Gefrierpunkt, und Wildschweine hat er mit Chinaböllern vertrieben.

Auch mit Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler hatte sich Anja Heinath in Verbindung gesetzt. Denn schließlich, so vermuteten viele Leser in den sozialen Medien, hätte die Stadt tagelang weggeschaut und nicht geholfen. „Ich habe Herrn Prahler angeschrieben, er hat mir dann gesagt, dass er selbst bei Stefan war und ihm angeboten hat, in die Obdachlosenunterkunft zu ziehen.“

