Grevesmühlen

Diese Botschaft sendet Grevesmühlen in Zukunft an alle, die in die Stadt fahren: „Dat Neddedüütsche is een wichtigen Deil vun de Kultur vun dei Minschen.“ Das wird bald an Zusatztafeln unter den gelben Ortsschildern zu erkennen sein. Dann werden Autofahrer nicht nur „Grevesmühlen“ lesen, sondern auch den niederdeutschen Namen der Stadt. So hat es eine breite Mehrheit der Stadtvertreter beschlossen.

Sie entschied, die Zusatzschilder anzubringen und den Bürgermeister zu beauftragen, die notwendigen Anträge bei der Straßenverkehrsbehörde zu stellen. Welcher niederdeutsche Name es sein wird, steht noch nicht fest. Die Kommunalpolitiker entschieden, dass er in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Grevesmühlen in einer öffentlichen Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses diskutiert wird. Der Ausschuss wird ihn dann beschließen.

Fest steht schon jetzt: Die Grevesmühlener haben beim Beschriften des niederdeutschen Zusatzschildes keine freie Hand. Sie müssen nachweisen, dass der gewählte Name gebräuchlich ist Wie können sie das? Das Schweriner Verkehrsministerium hat dazu eine klare Meinung: „Die philosophischen Fakultäten der Universitäten Rostock und Greifswald und der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern verfügen über entsprechende Expertise.“ Die Stadt Grevesmühlen schreibt sie an.

Verkehrsministerium schreibt Gestaltung haarklein vor

Ebenfalls keine freie Hand hat Grevesmühlen beim Gestalten des Schilds. Es ist unterhalb der Ortseingangstafel anzubringen, mit einer 330 Millimeter großen Schrift der Farbe Enzianblau zu gestalten und darf höchstens 1000 Millimeter breit sein.

Niederdeutsch in der Verfassung Der Landtagin Schwerin folgte bei seinem Okay für Zusatzschilder mit niederdeutschen Ortsnamen einer Forderung der Landesverfassung. In Paragraf 16 heißt es: „Das Land schützt und fördert die Pflege der niederdeutschen Sprache.“ Die Europäische Charta für Minderheitensprachen schützt das Niederdeutsche ebenfalls. Der Landesheimatverband MV nennt es „ein wesentliches Zeugnis der kulturellen Eigenart in Mecklenburg-Vorpommern.“

Wilfried Scharnweber, Vorsitzender des Kultur- und Sozialausschusses, begrüßt die Entscheidung der Stadtvertreter. Er sagt: „Ich finde es gut.“ Der Ausschuss hatte den Beschluss einstimmig empfohlen.

Der Heimatverein Grevesmühlen hatte die Idee

Die Idee ging vor einiger Zeit vom Heimatverein Grevesmühlen aus. Er griff eine Diskussion in der Schweriner Landesregierung und dem Landesheimatverband auf. Im März 2020 signalisierten Vertreter des Heimatvereins, dass mit einer Spende des Grevesmühleners Roland Anderko das Projekt „Hartlich willkamen – Zweisprachigkeit am Ortseingang“ unterstützt werden soll. Anderko hatte sich zu seinem 80. Geburtstag keine Geschenke gewünscht, sondern Spenden für die Schützenzunft und den Heimatverein. Der Grevesmühlener erhöhte die Summe von 1200 Euro um 400 Euro, sodass sich jeder Verein über 800 Euro freuen konnte. Anderko sagte, die niederdeutschen Zusatzschilder seien ein vielversprechendes Projekt, das er gerne unterstütze. Das Niederdeutsche sei Bestandteil des kulturellen Erbes und zu pflegen.

Schwarzenbek im benachbarten Kreis Herzogtum Lauenburg hat ein Ortsschild mit hoch- und niederdeutschem Namen. Quelle: Holger Marohn

Das Schweriner Verkehrsministerium erlaubt seit dem Frühjahr dieses Jahres die zweisprachige Beschilderung von Ortseingängen. „In einigen Gegenden von Deutschland ist es schon jetzt so“, erläutert Eckart Redersborg, langjähriger Vorsitzender des Heimatvereins Grevesmühlen. Er findet die Entscheidung der Stadtvertretung „sehr schön.“

Plattdüütsch Gill engagiert sich fürs Niederdeutsche

Welche Ortsnamen stehen zur Auswahl? Unstrittig dürfte sein, dass ein gebräuchlicher niederdeutscher Name von Grevesmühlen „Grevsmöhlen“ ist. Es gibt aber etwas unterschiedliche Varianten und Schreibweisen. Bis Anfang des vorigen Jahrhunderts war der Name Grevismühlen ebenfalls gebräuchlich. So stand er auch in Kirchenbüchern und im Siegel der Nikolaikirche. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Grevesmühlen Mitte des 13. Jahrhunderts als „Gnewesmuine“. „Kreihnsdörp“ war nie ein offizieller Name für die Stadt, sondern von Anfang an ein Neck- und Spottname.

In einigen Gegenden Deutschlands dürfen sogar beide Namen fast gleichgroß auf den gelben Ortseingangsschildern stehen. Erlaubt wurde das unter anderem dem Sorbischen in der Lausitz, dem Friesischen in Nordfriesland und dem Saterland, dem Niederdeutschen in Schleswig-Holstein und dem Dänischen in Südschleswig. Seweko in Brandenburg nahe der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern hat auf dem Ortsschild einen niederdeutschen Namen: Sävko. Darauf wies der Heimatverein Grevesmühlen im vorigen Jahr in einem seiner Informationshefte hin.

Für den Erhalt und die Pflege des Niederdeutschen engagiert sich in Grevesmühlen besonders die Plattdüütsch Gill des Heimatvereins unter Leitung von Karin Krüger. Zahlreiche Plattsnacker kamen unlängst zum ersten Treffen zusammen, das seit Beginn der Corona-Zeit möglich war.

Von Jürgen Lenz