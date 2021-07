Grevesmühlen

Anfang Mai sollte es eingeführt werden, am Ende war es Anfang Juni als das Parkkonzept in der Grevesmühlener Innenstadt umgesetzt wurde. Konkret geht es dabei darum, dass außerhalb der beiden Hauptstraßen, der Wismarschen Straße und der August-Bebel-Straße sowie dem Marktplatz, nur noch Fahrzeuge parken dürfen, deren Halter einen Anwohnerparkausweis beantragt und erhalten haben. Das sind aktuell 265 – bei insgesamt 900 Haushalten, die laut Stadtverwaltung im Zentrum von Grevesmühlen gemeldet sind.

Die Folgen sind nicht zu übersehen, in den Seitenstraßen des Stadtzentrums gibt es deutlich weniger Autos und dadurch entsprechend mehr Platz für Feuerwehr und Rettungsdienst. Und genau darum ging es der Stadt beim Parkkonzept, denn streckenweise waren die Gassen so zugeparkt, dass Rettungsfahrzeuge nicht mehr durchkamen. Ein Praxistest mit der Feuerwehr vor zwei Jahren hatte den Beweis erbracht.

Es stehen deutlich weniger Fahrzeuge in den Straßen. Quelle: Michael Prochnow

Allerdings zog sich die Umsetzung, die eigentlich schon für den Jahresbeginn geplant war, in die Länge. Denn die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises musste das Konzept und die entsprechende Beschilderung genehmigen. Das ist mittlerweile geschehen, die Zahl der Autos, die in der Innenstadt abgestellt werden, hat sich deutlich verringert – im Gegensatz zur Zahl der Schilder, die auf die Parksituation hinweisen.

Fragen gibt es allerdings nach wie vor reichlich. Die Anfrage bei der Stadtverwaltung, in welchen Straßen und auf welchen Straßenseiten in den Randgebieten des Zentrums denn nun das Parken für Auswärtige noch erlaubt sei und wo nicht, lag einige Tage im Rathaus. So einfach schien die Beantwortung dann wohl doch nicht zu sein ...

Die Verkehrsregelungen in Grevesmühlens Zentrum sind ziemlich undurchsichtig, hier der blick in Richtung Kleine Seestraße, rechts geht es zum Gerberhof, auch dort gilt das Anwohnerparken. Quelle: Michael Prochnow

Auf jeden Fall gehört nun auch der Gerberhof, eine bei Autofahrern beliebte Straße zum Abstellen der Fahrzeuge, auch zum Innenstadtbereich. Das führt inzwischen dazu, dass die freien Parkplätze rund um die Innenstadt bereits in den frühen Morgenstunden restlos belegt sind. Mittlerweile weichen Mitarbeiter, die im Zentrum arbeiten, auf die angrenzenden Wohngebiete aus, um ihre Fahrzeuge zu parken. Zahlreiche Beschwerden und Hinweise haben die Mitarbeiter im Grevesmühlener Rathaus inzwischen erreicht. Denn die Angestellten aus der Innenstadt sind nicht die einzigen, die das Konzept kritisieren. Wer seine Verwandten im Zentrum besuchen will, hat ebenfalls schlechte Karten in Sachen Parkplatz. Das gilt auch für pflegende Angehörige.

„Wir sind dabei, die Hinweise zu sammeln“, so Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. „Und ja, es gibt einige Bereiche, wo wir wahrscheinlich nachbessern müssen und es auch werden.“

Lars Prahler, Bürgermeister von Grevesmühlen: Wir sammeln die Hinweise. Quelle: Ove Arscholl

Das Thema Pflege gehöre unter anderem dazu. Der Umweltausschuss der Stadt wird sich auf seiner nächsten Sitzung im August mit dem Thema beschäftigen, anschließend wird es in den weiteren Ausschüssen und in der Stadtvertretung beraten. Ob es am Ende Änderungen gibt und wie die aussehen könnten, ist derzeit noch unklar.

Der Marktplatz von Grevesmühlens, hier stehen jetzt deutlich mehr Fahrzeuge. Quelle: Michael Prochnow

Positiver Nebeneffekt für die Stadtkasse: Weil alternative Parkplätze fehlen, greifen die Autofahrer verstärkt auf die Flächen auf dem Marktplatz sowie in den beiden Haupteinkaufsstraßen und dem Sparkassenplatz zurück. Die sind kostenpflichtig und dementsprechend steigen die Einnahmen der Kommune – in welchem Umfang genau, das lässt sich allerdings erst in ein paar Monaten genau sagen.

