Grevesmühlen

Wer ist der fitteste Pirat in Grevesmühlen? Ungewöhnliche Frage mit einem ungewöhnlichen Hintergrund. Denn das Open Air Theater mit Intendant Peter Venzmer hat einen Wettbewerb unter den Darstellern ausgerufen, der nicht ganz alltäglich ist. Wie fit ist man tatsächlich, wenn man an 62 Abenden bei sommerlichen Temperaturen die Piratenbühne entert, zwei Stunden lang in Aktion ist und erst nach Vorstellungsende erstmals so richtig durchpusten kann? Das Ensemble spart sich schon dadurch während der Saison das Fitnessstudio, doch jetzt gehen die Grevesmühlener Piraten noch einen Schritt weiter. Mit der Aktion „The Greatest Loser“ – angelehnt an die TV-Abnehm-Show – starten die Theatermitarbeiter die Challenge des Jahres. Das eine oder andere Pfund wird hoffentlich purzeln, das wird die Waage an zwei Wiegetagen sowie dem großen Finale am 23. August bezeugen. Was alle Ensemblemitglieder dabei am meisten reizt? Neben der Bikinifigur sicherlich die Preise, die Intendant Peter Venzmer mit Hilfe der langjährigen Partner zur Verfügung stellt. Der Gewinner rest in die Karibik, der Zweitplatzierte für ein Wochenende in die Dolomiten.

Michael Prochnow