Grevesmühlen

An diesem Wochenenende, 18. und 19. Mai, veranstaltet der NDR das Landpartie-Fest in Neustrelitz am Stadthafen. Auch in diesem Jahr ist das Piraten Action-Open-Air-Theater Grevesmühlen mit einem eigenen Stand vor Ort. Schauspieler und Stuntleute werden dabei sein und dem Publikum einen kleinen Einblick in die aktuelle Produktion gestatten. Gleichzeitig stehen die Akteure für Fotos und Autogramme den interessierten Besuchern zur Verfügung. Mit in Neustrelitz dabei sind unter anderem. Dustin Semmelrogge ( Israel Hands), Michael Heuel ( John Silver), Nina Witt ( Anne Bonny), Peter Bechtel (Sir Walter Wildpic), Monic Thiele ( Donna Felicia) und einige mehr.

Das neue Stück „Unter falscher Flagge“ feiert am 21. Juni seine Premiere. An beiden Tagen haben die Besucher ausreichend Gelegenheit sich über die neue Episode der „Schicksalhaften Begegnungen unseres Capt`n Flint“ zu informieren. In der 15. Jubiläumsspielzeit steht diesmal „Unter falscher Flagge“ auf dem Spielplan, die diesjährige Story spielt auf den Turks and Caicos. Zurzeit laufen die Proben für das neue Abenteuer auf der 9000 Quadratmeter großen Open Air Bühne.

Michael Prochnow