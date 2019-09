Grevesmühlens Posaunenchor feiert 70 Jahre

Grevesmühlen

Mit Blick auf Musikerwitze, wie „Was ist ein Gentleman? – Jemand, der Posaune spielen kann, es aber nicht tut“, scheint das Instrument nicht sonderlich beliebt zu sein. Dennoch ist das wohl älteste in Halbtönen spielbare Blechblasinstrument aus der Musikwelt nicht wegzudenken – schon damals zu Mozarts Zeiten und auch heute in Grevesmühlen nicht. Seit 70 Jahren gibt es dort einen Posaunenchor. Am Sonntag wird das Jubiläum in der Nikolaikirche gefeiert.

1949 ist er als evangelischer Posaunenchor gegründet worden. Dem seinerzeit zeitweilig in Grevesmühlen tätigen Diakon Karl Fischer wird nachgesagt, dass er die Gründung angeregt habe. Beschrieben wird er in der Chronik der Kirchgemeinde als „etwas derber, raubeiniger und poltriger Schwarzwälder“ – aber mit dem Ziel vor Augen, die Stadt musikalisch bereichern zu wollen.

Instrumente waren rar

Für die künstlerische Leitung gewann er damals Willi Gottschalk, der als Flüchtling von Elbing nach Grevesmühlen kam und in seiner Heimatstadt in einem Posaunenchor mitwirkte. Der erste Schritt war also getan, nur die Beschaffung geeigneter Instrumente war in der Nachkriegszeit eine große Herausforderung. Die ungenutzt eingelagerten Posaunen, Trompeten und Hörner in der Kirche zu Lübsee waren eine willkommene Leihgabe.

Elf Männer waren Musiker der ersten Stunde, die eifrig probten. Der erste öffentliche Auftritt lässt sich auf 1950 datieren – ein Gemeindefest in Diedrichshagen.

Höhen und Tiefen erlebte der Bläserchor Grevesmühlen in den Anfangsjahren. Teilweise war die Zahl der Musiker so gering, dass Überlegungen laut wurden, das Handtuch zu werfen. Zu Beginn der 1970er Jahre stieß Christoph Uhle dazu, der aus dem heutigen Sachsen-Anhalt in den Norden zog. Nachdem Chorleiter Willi Gottschalk erkrankte und die Kraft fehlte, übernahmen Uhle und Holger Anders 1984 die Leitung der Truppe. „ Willi Gottschalk leitete den Chor bis dahin mit sehr viel persönlichem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz“, sagt Christoph Uhle. Im Oktober 1993 verstarb Gottschalk 88-jährig in Grevesmühlen.

Aus evangelischem wurde ökumenischer Chor

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist der Bläserchor ökumenisch aufgestellt, nachdem es Holger Anders gelang, die verbliebenen evangelischen und katholischen Bläser anlässlich des Weihnachtsfestes für ein gemeinsames Musizieren in der evangelischen Kirche zu gewinnen.

Jeden Freitag probt der Posaunenchor, der von Christoph Kleinfeldt (r.) ehrenamtlich geleitet wird, im Gemeindehaus der evangelischen Kirche. Quelle: KARL-ERNST SCHMIDT

Heute gehören noch zwölf Musiker zum festen Stamm – darunter nur noch zwei Posaunisten. Ergänzt wird der Chor durch Musikinstrumente wie Trompete, Horn und Tuba.

Zu den jüngsten Musikern im Chor zählt Christoph Kleinfeldt. Bereits mit neun Jahren gehörte er zum Team. Zunächst spielte der heute 31-Jährige auf der Trompete, dann ist er auf Waldhorn umgestiegen. „Es ist ein toller Ausgleich zum Beruf“, sagt der Ingenieur.

Unterstützung bekommt der ehrenamtliche Leiter Christoph Kleinfeldt vom freiberuflichen Kirchenmusiker Michael Goede. Quelle: KARL-ERNST SCHMIDT

Für die eingeschworene Truppe hat Christoph Kleinfeldt 2018 ehrenamtlich die musikalische Leitung übernommen, nachdem Kirchenmusikerin Annerose Lessing, die die Leitung im Dezember 1998 übernahm, krankheitsbedingt aufgab. Unterstützt wird der junge Mann seit kurzem vom freiberuflichen Kirchenmusiker Michael Goede. „Vierzehntägig leitet er die Proben des Posaunenchors, bis die Gemeinde einen neuen fest angestellten Kirchenmusiker gefunden hat“, resümiert Christoph Kleinfeldt.

Von 1998 bis 2018 leitete Annerose Lessing (r.) engagiert den Posaunenchor in Grevesmühlen. Quelle: KARL-ERNST SCHMIDT

Posaunenchor nicht mehr wegzudenken

Auch für Grevesmühlens Pastorin Maria Harder ist der Posaunenchor aus Grevesmühlen nicht mehr wegzudenken. „Langjährige Freundschaften und Traditionen prägen die Bläserarbeit. Unter der langjährigen Leitung der Kirchenmusikerin Annerose Lessing ist die Zusammenarbeit mit dem Wismarer und dem Schönberger Bläserchor entstanden“, erklärt sie.

Grevesmühlens Pastorin Maria Harder Quelle: Michael Prochnow

Für viele Menschen seien die Bläser beim Seebrückenfest in Boltenhagen, auf Stadtfesten, Jubiläen, bei Adventsmusiken und in Gottesdiensten wertvoll geworden. Und dabei spielt der Chor nicht nur alte Stücke, längst auch moderne Literatur mit Popmusikcharakter.

Geprobt wird jeden Freitag im Gemeindehaus der Nikolaikirche – in den vergangenen Wochen besonders ehrgeizig. Denn am Sonntag, dem 8. September, soll es zum Jubiläum in der Nikolaikirche ein Konzert mit Unterstützung der Bläserchöre aus der Region geben. 30 bis 35 Musiker werden erwartet, die vom Landesposaunenwart Martin Huss angeleitet werden. Im Anschluss sind alle Gäste zu einem Beisammensein in den Pfarrgarten eingeladen. Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende für die Bläserarbeit gebeten. Los geht es um 17 Uhr in der Nikolaikirche – und dann garantiert mit Gentlemen, die Posaune spielen können und es auch tun.

Als es noch keinen Posaunenchor gab Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gab es nicht nur in der Landeshauptstadt Schwerin Posaunenchöre, sondern auch schon im jetzigen Landkreis Nordwestmecklenburg. In Grevesmühlen allerdings gestaltete sich eine Gründung zunächst schwierig. Fehlendes Interesse und Vorbehalte werden vermutet. In der Chronik der Kirchgemeinde lässt sich lesen, dass die Grevesmühlener Gemeinde beim Missionsfest am 29. Mai 1910 wohl erstmals einen Posaunenchor hörte. Die Bläser aus Schwerin waren eingeladen worden, um bei der Nachfeier „die Lieder zu begleiten, die in der Kirche und im Garten gesungen wurden“. Auch nachfolgende Missionsfeste wurden von Posaunenchören aus dem Umland unterstützt – unter anderem aus Rehna, Selmsdorf, Klütz und Elmenhorst. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es im Bereich des jetzigen Kirchenkreises Posaunenchöre in Selmsdorf, Elmenhorst, Klütz und Lübsee.

