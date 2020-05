Grevesmühlens Schulprojekt: So geht es weiter mit dem Campus 2030

Grevesmühlen

Hoffentlich ist der Name tatsächlich Programm: Der Schulcampus 2030 in Grevesmühlen soll, wie der Name es sagt, spätestens in zehn Jahren fertig sein. Ziel ist es, nicht nur den Schulstandort Grevesmühlen dauerhaft zu sichern, sondern einen Komplex zu schaffen, der die Themen Bildung, Inklusion und neue Lernformen miteinander verbindet.

Denn sowohl die heutige Wasserturmschule (Regionale Schule) als auch die Ploggenseeschule (Grundschule) und die Mosaikschule für Menschen mit Behinderungen, die ursprünglich als Kindergarten und -krippe gebaut wurde, werden den logistischen Anforderungen nicht mehr gerecht. Errichtet wurden die Gebäude allesamt Anfang der 1970er-Jahre, als das Wohngebiet Ploggenseering entstand.

Anzeige

Wie entstand die Forderung nach dem Schulcampus ?

Die Debatte nahm vor knapp zehn Jahren ihren Anfang, als die Schulleitung, Eltern und Lehrer der Wasserturmschule vehement die Einrichtung einer Aula forderten. Denn das Gebäude, in der DDR als eine von zwei Standardschulen konzipiert und in nahezu jedem Ort in den neuen Bundesländern vorhanden, hat ausschließlich Klassenräume. Eine Aula oder einen Essensaal gibt es nicht. Selbst Lehrer- und Direktorenzimmer sind vom Grundriss her umgebaute Klassenräume. Schulveranstaltungen finden entweder draußen oder in der Sporthalle statt.

Weitere OZ+ Artikel

Brunhilde Hallmann, Leiterin der Wasserturmschule, setzt sich seit Jahren für den Umbau der Schulen ein. Quelle: Archiv

Die Forderungen nach dem Bau einer Aula stießen anfangs auf Ablehnung, unter anderem gab es den Hinweis, man möge doch die Aula der Förderschule in der Wismarschen Straße einfach mitnutzen. Dafür gab es vonseiten der Verantwortlichen in den umliegenden Schulen nur Kopfschütteln. Denn dafür müssten die Schüler jedes Mal das Gebäude verlassen und über die Bürgermeisterwiese zur Förderschule gehen.

Zweiter Knackpunkt: Die Förderschule selbst ist ein Auslaufmodell, was mit dem Gebäude, das dem Landkreis gehört, passieren soll, ist völlig unklar. Ein Umbau des mehr als 100 Jahre alten Schulgebäudes jedenfalls wurde aus Kostengründen aus dem Konzept Schulcampus 2030 entfernt.

Gibt es Widerstand gegen die Pläne?

Die Stadtvertreter sind sich einig, dass der Bildungsstandort Grevesmühlen eine Aufwertung braucht und die vorhandenen Bedingungen nicht zukunftsfähig sind. Aber der Um- und Ausbau am Standort der beiden Schulen im Osten der Stadt hat auch Kritiker. Christiane Münter (Fraktion Grevesmühlen.jetzt) vertritt nach wie vor die Auffassung, dass ein kompletter Neubau beispielsweise am Standort West I am Börzower Weg die sinnvollere Variante sei. Dafür jedoch gibt es in der Stadtvertretung keine Mehrheit.

Die Schülerzahlen in Grevesmühlen Rund 500 Schüler besuchen derzeit die Regionale Schule am Wasserturm in Grevesmühlen in den Klassenstufen 5 bis 10. Dazu gehören auch die Jungen und Mädchen, die am sogenannten Produktionen Lernen, einer Vorbereitung auf die Ausbildung, teilnehmen. Die Grundschule am Ploggensee zählt rund 260 Schüler in den Klassen 1 bis 4. Etwa 70 Kinder, die mit einem Handicap leben, werden an der Mosaikschule unterrichtet.

Warum braucht Grevesmühlen den Schulcampus ?

Mehr Platz für die Schüler ist das oberste Ziel, allerdings nur eines von vielen. Denn geplant sind nicht nur Um- und Neubauten für die Mosaik-, Grund- und Regionalschule und Hort, sondern auch ein Neubau, der von den verschiedenen Schultypen genutzt wird. Der könnte entweder auf der Bürgermeisterwiese entstehen oder – auch diese Variante ist mittlerweile denkbar – auf der Fläche hinter der Grundschule am Ploggensee in Richtung B 105.

Zudem soll auch die 1972 eröffnete Mehrzweckhalle in den Umbau einbezogen werden. Die Mosaikschule, die vom Diakonischen Werk betrieben wird, soll ebenfalls integriert werden. Das Thema Inklusion soll so weit umgesetzt werden, dass sich die Schulformen in Teilen überschneiden. Zumindest was die gemeinsame Nutzung von Räumen und Freiflächen betrifft.

Wie sind die Ideen für das Konzept entstanden?

In mehreren Arbeitsgruppen, die sich aus Lehrern, Eltern und Stadtvertretern zusammengesetzt haben. Sie haben in monatelanger Arbeit die Rahmenbedingungen festgelegt, was beispielsweise die Zahl und Größe der Räume anbelangt sowie die Wünsche für eine künftige Beschulung. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen wurden anschließend an die Planer übermittelt.

Was passiert mit den Straßen und Parkplätzen in diesem Bereich?

Der Verkehr, vor allem morgens und nach Schulschluss, ist ein heikles Thema und soll ebenfalls neu geordnet werden. So gibt es die Idee, den Straßenverlauf zu ändern, Parkplätze neu zu ordnen und den Verkehrsfluss zu optimieren.

Wie genau, hängt davon ab, für welche Variante des Um- und Neubaus sich die Stadtvertreter entscheiden. Tatsache ist, dass im gesamten Ploggenseering die Verkehrsplanung aus einer Zeit stammt, in der nicht einmal jede Familie ein Auto hatte, die Kinder entweder zu Fuß oder mit dem Bus zur Schule kamen und die meisten Fahrzeuge unter der Woche in der Garage blieben.

Wie geht es jetzt weiter mit dem Schulcampus ?

Am 18. Juni wird in der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen eine Sondersitzung der Stadtvertreter stattfinden. Die Veranstaltung ist öffentlich, dort wird das Konzept für den möglichen Um- und Neubau vorgestellt sowie ein grober Zeitplan. Zwar gab es Anfragen der Fraktionen, ob die Stadtvertreter die Unterlagen vorab einsehen könnten.

Bürgermeister Lars Prahler verwies jedoch auf den Termin am 18. Juni und den Umstand, dass dann die Planer als Experten für jegliche Fragen zur Verfügung stünden. In welchem Tempo es dann weitergeht, hängt davon ab, ob die Fraktionen sich auf ein Konzept einigen können.

Es ist auf jeden Fall vereinbart worden, am 3. August in einer Sondersitzung der Stadtvertretung die anstehenden Investitionsentscheidungen zu treffen. Denn für den 1. Bauabschnitt stehen 6,7 Millionen Euro aus dem Schulbauprogramm zur Verfügung und diese Mittel sind bis Mitte 2023 auszugeben.

Mehr zum Thema:

Von Michael Prochnow