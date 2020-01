Grevesmühlen

Der Verein SC 90 „Gut Blatt“ veranstaltet am Sonnabend, 18. Januar, zum 34. Mal die Stadtmeisterschaft im Skat in Grevesmühlen. Austragungsort ist der Luise-Reuter-Saal im Vereinshaus, Am Kirchplatz 5. Die Skatspieler können einzeln oder im Tandem antreten, müssen keine Mitglieder in Skatclubs sein aber das Spiel beherrschen.

Anmeldung und Einzahlung des Startgelds ist um 13.30 Uhr im Vereinshaus möglich. Einzelteilnehmer zahlen 15 Euro, Jugendliche 7,50 Euro und Tandems 10 Euro. Auf den besten Spieler warten 200 Euro als erster Preis.

Gespielt wird in zwei Serien mit jeweils 48 Spielen. Der Wettkampf beginnt um 14.30 Uhr. Im vergangenen Jahr hatte Tino Jablonski, Vorsitzender des Grevesmühlener Skatclubs, die Stadtmeisterschaft gewonnen.

Von Malte Behnk