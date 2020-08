Drei Bürgermeister hat Regina Hacker in Grevesmühlen in ihrer beruflichen Karriere erlebt. Zum Abschied lässt sie 22 Jahre und vier Monate Revue passieren. Wie sie die Zeit mit ihren Chefs erlebt hat, schildert sie hier. Und wir verraten, was Regina Hacker und ihre Familie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel verbindet.