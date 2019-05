Grevesmühlen

Der Doppelhaushalt für die Jahre 2019/20 für die Stadt Grevesmühlen wurde von den Stadtvertretern beschlossen. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte: Es ist gibt unterschiedliche Ansichten über den Stellenplan der Verwaltung. Der sieht unter anderem vor, dass eine gesonderte Stelle geschaffen wird, um das über die nächsten Jahre angelegte Großprojekt „ Schulcampus“ zu betreuen. „Wir reden hier über Investitionen in Höhe von mindestens 25 Millionen Euro, das kann das Bauamt nicht so nebenbei leisten. Deshalb brauchen wir diese Stelle“, so Bürgermeister Lars Prahler (parteilos).

Das sieht die SPD-Fraktion etwas anders. Zwar stimmen die Sozialdemokraten dem Projekt zu, auch der erhebliche Aufwand sei nachvollziehbar. „Aber trotzdem hätten wir es besser gefunden, wenn ein externer Gutachter die Verwaltung unter die Lupe nehmen würde“, so Fraktionschef Stefan Baetke. Doch dafür fand sich keine Mehrheit in der Stadtvertretung. Zumal das Thema bereits im Hauptausschuss ausführlich besprochen worden sei, hieß es dazu von Seiten der CDU.

Laut der SPD habe die Untersuchung der Kita- und Hortbereiche gezeigt, dass noch Luft nach oben sei in Sachen Personalplanung. „Allein für diesen Bereich gab es etliche Hinweise von einem Gutachter, was man verändern könnte und wo es Verbesserungsbedarf gibt“, so Baetke. „Und das hätten wir uns auch für die Verwaltung vorstellen können.“ Einstimmig beschlossen wurde am Montagabend der Vertrag zur Verwaltungsgemeinschaft mit den Amtsgemeinden.

Marlis Scholz, Linksfraktion Quelle: Archiv

Unter anderem von drei Mitgliedern, für die es definitiv die letzte Sitzung als Stadtvertreter war. Mit Marlis Scholz (Linksfraktion), Roland Anderko ( CDU) und Hans-Joachim Schönfeldt ( SPD) wurden drei Kommunalpolitiker verabschiedet, die über Jahrzehnte die Entwicklung der Stadt mitgeprägt haben. Anderko war nicht nur der erste Bürgermeister nach der Wende, sondern auch 29 Jahre im Kreistag und in der Stadtvertretung aktiv. Doch die Familie habe es sich gewünscht, dass er seine Laufbahn beende, erklärte der scheidende CDU-Fraktionschef. Ähnlich lange dabei war Hans-Joachim Schönfeldt, der ebenfalls aus Altersgründen seinen Rückzug bekannt gab. Zumindest aus der Stadtvertretung. „Kommunalpolitiker bleibe ich immer.“ Das gilt auch für Marlis Scholz, die ihrer Linksfraktion für die kommende Wahl am 26. Mai die Daumen drückt und sich am Montag noch einmal ausdrücklich bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung bedankte für die Unterstützung und Arbeit der vergangenen Jahre.

Michael Prochnow