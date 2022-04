Grevesmühlens Stadtvertretersitzung bald live im Internet zu sehen

Grevesmühlen

Besucher sind, das zeigt die Bilanz der vergangenen Jahre, auf den Stadtvertretersitzungen der Stadt Grevesmühlen eher spärlich gesät. Das Interesse hält sich in Grenzen, es sei denn, es geht um brisante Themen, wie die Amazon-Ansiedlung. Aber auch dann überschreitet die Zahl die Grenze von 20 nur äußerst selten. Damit dennoch mehr Grevesmühlener mitverfolgen können, was Kommunalpolitik bedeutet, hat die Fraktion Die Linke den Antrag gestellt, die Sitzungen der Stadtvertreter live im Internet zu übertragen und digital zu archivieren.

Eine gute Sache, darin war sich die Mehrheit der Stadtvertreter einig, aber der Antrag, so hieß es noch vor einigen Wochen, sei nicht ausgereift. In den Reihen der Linksfraktion sorgte das für Kopfschütteln. „Im Zuge der Digitalisierung und der Arbeit in Pandemie-Zeiten sind kreative Lösungen in der Kommunalpolitik gefordert und umzusetzen, um Transparenz und demokratische Partizipation zu erhalten und zu vertiefen“, heißt es in der Begründung des Antrages. Und: „Dieser Schritt ist geeignet, um das politische Interesse zu stärken, eine ortsunabhängige Beteiligung zu ermöglichen und über dieses Informationsangebot der sinkenden Wahlbeteiligung entgegenzuwirken.“

Jörg Bendiks, Lehrer aus Grevesmühlen und Mitglied der Linken Quelle: Archiv

Kreistag wird seit Monaten live übertragen

Nun lag er auf der jüngsten Sitzung erneut vor, ein einziges Wort war in der Vorlage geändert worden. „Das“, so Jörg Bendiks von der Linksfraktion, „hätte man durchaus auch im ersten Anlauf beschließen können.“ Mit dem Beschluss wird die Stadtverwaltung beauftragt, eine Möglichkeit aufzuzeigen, um die Übertragung technisch umzusetzen.

Beispielhaft dafür sind die Sitzungen des Kreistages von Nordwestmecklenburg, die seit einigen Monaten bereits live im Internet mitzuverfolgen sind. Die Zahl der Zuschauer im Netz ist bislang noch übersichtlich und bewegt sich im niedrigen zweistelligen Bereich. Kritiker argumentierten, dass aufgrund der Übertragung einige Stadtvertreter sich scheuten, offen ihre Argumente ins Feld zu führen, da jedes Wort im Netz auf der sprichwörtlichen Goldwaage landen könnte.

Dass eine digitale Archivierung und ein späteres Abrufen einer solchen Sitzung durchaus Sinn macht, das zeigt die aktuelle Debatte um die Planungen für den Großgewerbestandort zwischen Upahl und Grevesmühlen. Seit Monaten ist unter anderem die Amazon-Ansiedlung, auch wenn der Name offiziell nie genannt wird, dort ein Thema. Zahlreiche Einwohner der beiden Kommunen, die gegen das Projekt kämpfen, hatten bemängelt, von den Entscheidungen der politischen Gremien nichts mitbekommen zu haben.

Von Michael Prochnow