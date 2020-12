Grevesmühlen

Der Main-Steam-Shop in Grevesmühlen muss im Rahmen des Lockdowns bis zum 10. Januar schließen, ebenso wie die anderen Filialen in Wismar und Schwerin, die Inhaber Jan-Peter Prüßen in der Region betreibt. Trotzdem geht es weiter. Und zwar mit einem Abholservice.

Abholzeiten in Schwerin, Wismar und Grevesmühlen: Montags, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr. „Bitte unterstützt uns und die anderen lokalen Händler, damit wir auch in Zukunft noch einen regionalen Einzelhandel mit Fachgeschäften in unseren Städten haben“, ruft Jan-Peter Prüßen auf. „Handel ist nicht nur der Austausch von Ware gegen Geld – es ist auch das Gespräch, das Fachgespräch, die gute Beratung.“ Das könne der Onlinehandel nicht bieten.

Denn gerade in diesem Segment sei die Einsteigerberatung überaus wichtig. Und: „Wir alle sind gerne in unseren Läden, das ist unser Ding. Wir möchten das in Zukunft auch gerne wieder sein. So geht es uns und unseren Nachbarn, dem Tee- oder dem Hobby-Laden, dem Sportfachgeschäft, dem kleinen Buchladen gegenüber, dem Blumenfachgeschäft und so weiter.“

Bestellungen sind möglich unter: Whatsapp: 0152 / 079 76 101, per Telefon 03841 / 24 56 243 oder über www.main-steam.de

Von Michael Prochnow