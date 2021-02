Grevesmühlen

Seit 2009 gibt es in Grevesmühlen den Anrufbus. Taxifahrer waren auf diesen nicht gut zu sprechen und äußerten ihren Unmut erstmals zwei Jahre später laut. Grund: Sie sähen, dass da Leute mitfahren und das fehle ihnen am Ende in der Kasse. An den Umsätzen sei das deutlich zu spüren. Einige bezeichneten den Stadtbus sogar als unlauteren Wettbewerb, „denn da wird mit Preisen gearbeitet, die für uns nicht tragbar sind“, hieß es unter anderem.

Die Taxifahrer fühlten sich ins Abseits gedrängt, zeigten dennoch Verständnis für die Nutzer. Ihnen war klar: Wenn ich von Hoikendorf nach Grevesmühlen für 1,80 Euro komme, zahle ich doch keine 15 Euro für ein Taxi.

Anzeige

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Hauptproblem sahen sie in der finanziellen Förderung durch Stadt und Land. 80 000 Euro kostete der Stadtbus seinerzeit jährlich. Bis 2012 übernahm das Land einen Teil dieser Kosten. Die einfache Fahrt in der Innenstadt kostete 1,20 Euro, Kinder zahlten 80 Cent. Zum Vergleich: Bei Taxifahrten wurden schon beim Einsteigen 2,50 Euro fällig. Die ersten drei Kilometer wurden mit jeweils 1,80 Euro berechnet, jeder weitere mit 1,30 Euro. Diese Preise mussten die Taxifahrer nehmen, um wirtschaftlich zu sein, und weil sie an Tarife gebunden waren, argumentierten sie damals.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Schwerin sah in dem Stadtbus keine Konkurrenz für die Taxiunternehmen. In einer Stellungnahme der IHK hieß es dazu, er „ergänzt insbesondere wegen der demografischen Entwicklung das bestehende Angebot im Nahverkehrsbereich“ in Grevesmühlen. Seine Einrichtung sei auf einer gesicherten gesetzlichen Grundlage erfolgt.

Lesen Sie auch: Vor zehn Jahren: SG Carlow gewinnt den NWM-Cup zum zweiten Mal

Bereits 2010 hatte die IHK wegen der wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Taxiunternehmer alle Beteiligten zu Gesprächen eingeladen. Dabei wurde auch verdeutlicht, dass die für den Anrufbus genutzte Förderung unter entsprechenden Voraussetzungen auch Taxiunternehmen offen stehe, hieß es aus der Kammer. Zudem sei auf Grundlage einer Fahrgastbefragung durch die Grevesmühlener Busbetriebe festgestellt worden, dass lediglich vier von 45 Fahrgästen, die der Stadtbus täglich im Durchschnitt hat, ein Taxi als Alternative nutzen würden. Den Stadtbus gibt es noch heute.

Von Jana Franke