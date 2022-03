Grevesmühlen

„Jetzt musste mal die Reißleine gezogen werden“, sagt Hartmut Wilcken. Denn genug ist genug, wie der 65-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht meint. Heute ist sein letzter Arbeitstag. Dann gibt Hartmut Wilcken als Pächter die Total-Tankstelle in Grevesmühlen ab und geht in Rente.

Anfang der 1980er Jahre hatte der gebürtige Grevesmühlener in der Minol-Tankstelle – zunächst noch am heutigen Standort der Nordoel-Tankstelle – als Tankwart begonnen und sich dann immer weiter hochgearbeitet. So übernahm Wilcken noch zu DDR-Zeiten die Leitung der auf dem Gelände des heutigen Penny-Parkplatzes neu gebauten Tankstelle, ehe er am 1. Juli 1993 als Pächter in die umbenannte Elf-Tankstelle einstieg.

Aufregender Start

An diese Zeit kann er sich noch ziemlich genau erinnern. Denn sie war für ihn mit einiger Aufregung verbunden. So musste er für die Gewerbeanmeldung innerhalb von 14 Tagen 200 000 DM hinterlegen und dafür auch eine Grundschuld auf sein Haus aufnehmen.

Schwierig waren die Anfangsjahre noch aus einem anderen Grund. Es war noch die alte Tankstelle. „Wir hatten keine Waschstraße. Das war ein Nachteil gegenüber der Konkurrenz“, so Wilcken. Das änderte sich erst mit dem im Juni 1996 abgeschlossenen Neubau und Umzug an dem heutigen, wenige Meter daneben liegenden Standort, wo es seitdem auch noch zwei Selbstbedienungsplätze gibt. Diese wurden gleich gut angenommen, wie der Pächter sagt. Ärger machten nur die Kunden, die aus Unachtsamkeit in der Waschstraße ihre Spiegel abfuhren oder andere Schäden nach dem Waschen bemerkten.

Die Total-Tankstelle in Grevesmühlen. Quelle: Dirk Hoffmann

Fälle wie diese können immer wieder auftreten. Dann die Ruhe zu bewahren, ist in den Augen von Wilcken wichtig. Und manchmal muss man ganz genau hinschauen, um die Sachlage zu verstehen. So wollte erst vor Kurzem der Kunde eines Leasing-Fahrzeugs einen Lackschaden auf Fehler in der Waschstraße schieben, was Wilcken aber widerlegen konnte. Diesen Schaden hatte es schon vor dem Waschen gegeben.

Hartmut Wilcken, Pächter der Total-Tankstelle in Grevesmühlen. Quelle: Dirk Hoffmann

Tankbetrüger gibt es immer wieder

Tanken, ohne zu bezahlen – auch das erlebte der Pächter in all den Jahren immer wieder mal. Einige hatten es ganz bewusst getan, andere einfach aus Versehen ihre Rechnung nicht bezahlt. Das sagten sie zumindest, wenn sie beim nächsten Stopp an der Tankstelle darauf aufmerksam gemacht wurden oder man ihnen schon vorher durch eigene Recherchen auf die Schliche kam. Oft waren es aber Verluste für die Tankstelle und sind es auch heute noch. Zumal sich solche Taten nach wie vor nicht ausschließen lassen, wie die aktuellen Beispiele zeigen.

So hatte es vor Kurzem wieder zwei Tankbetrüger gegeben, was Wilcken auf die steigenden Kraftstoffpreise zurückführt. Einige Kunden machen ihrem Ärger über diese Preise Luft und lassen ihre Wut an den Mitarbeitern aus. Andere würden nach Aussage des Pächters Verständnis dafür aufbringen.

Hartmut Wilcken mit den Mitarbeiterinnen Simone Nöll (l.) und Petra Rump. Quelle: Dirk Hoffmann

Intensive Jahre liegen hinter Wilcken. Schwierig wurde es für ihn immer dann, wenn die Umsätze mal nicht stimmten. Dann musste er der Gesellschaft gegenüber Rechenschaft ablegen. Von Überfällen blieben er und seine Mitarbeiter in all den Jahren verschont. Mit Glück hatte das wahrscheinlich weniger zu tun, Hauptgrund dürfte die naheliegende Polizeistation sein.

Tankstelle bleibt geschlossen

Ruhig angehen lassen kann Wilcken auch seinen letzten Arbeitstag nicht. Bei der Übergabe an den neuen Pächter Maik Krüger aus Rostock muss er noch einmal volle Konzentration aufbringen, damit alles reibungslos vonstatten gehen kann. Die Mitarbeiter werden übernommen, Krüger bringt noch zwei zusätzliche Arbeitskräfte mit. Während der Zeit der Übergabe – am 31. März von 23 Uhr bis zum 1. April gegen 15 Uhr – bleibt die Total-Tankstelle geschlossen.

Und was wird Hartmut Wilcken ab dem 1. April 2022 am meisten vermissen? „Die Kunden und Mitarbeiter sowie der Smalltalk mit ihnen werden mir fehlen“, sagt er. Langeweile dürfte in seinem Rentnerdasein aber nicht aufkommen. Auf seinem Gehöft in Damshagen stehen einige Arbeiten an. Außerdem will sich Wilcken nun stärker seinen Hobbys widmen. So möchte er wieder an Punktspielen im Tischtennis für den SV Damshagen teilnehmen und zum Angeln nach Norwegen fahren.

