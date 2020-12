Grevesmühlen/Hamberge

Die Robe bleibt im Schrank. „Gegen Corona ist gerade kein Kraut gewachsen“, sagt Hans-Joachim Moll. Der 78-Jährige aus Hamberge, einem Ortsteil von Grevesmühlen, ist so etwas wie der Weihnachtsmann für alle Fälle in der Region.

Plattdeutsche Gedichte am Fließband und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hinter dem weißen Rauschebart, das ist „Molli“, wie er in der Region heißt. „Tja, aber in diesem Jahr ist eben alles anders.“ Der Weihnachtsmarkt in Grevesmühlen, auf dem er jedes Jahr die Besucher begrüßt und unterhält, wurde ebenso abgesagt wie viele andere Veranstaltungen. Nicht einen einzigen Einsatz als Weihnachtsmann hat er in diesem Winter.

Hochsaison am 24. Dezember

„Normalerweise bin ich auch in vielen Familien, um dort den Weihnachtsmann zu spielen“, berichtet der Ruheständler, der allerdings nicht viel davon hält, zu Hause herumzusitzen. „Aber es gab nur eine einzige Anfrage und auch da habe ich abgesagt. Zu gefährlich.“ Selbst in der eigenen Familien, Hans-Joachim Moll ist vielfacher Großvater, tritt er auf die Bremse, wenn es um die Treffen in der Weihnachtszeit geht. Weihnachten werde in diesem Jahr eben anders und deutlich ruhiger ablaufen.

Hans-Joachim Moll ist der Weihnachtsmann von Grevesmühlen. Quelle: GVM

Dabei gehört der 78-Jährige zum Weihnachtsfest in Grevesmühlen wie die Tanne auf dem Markt. Seit Jahrzehnten macht er den „Job“, wenn man es denn so bezeichnen will. Und er macht ihn gern und mit Leidenschaft. In den ersten Jahren hatte er sich beim Bekleidungsverein, der im ehemaligen Diamant-Werk seinen Sitz hatte, Roben ausgeliehen. „Dann habe ich mir eine schneidern lassen. Und die passt bis heute“, erzählt er. „Bin konstant bei 80 Kilo.“

Leidenschaft plattdeutsches Theater

Dass er unter der Robe mit so viel Begeisterung im Einsatz ist, hat mit der großen Leidenschaft von Hans-Joachim Moll zu tun: Theater spielen. Bei der Schönbarger Späldäl ist er seit Jahren aktiv. Die Truppe, die mit ihren plattdeutschen Stücken jedes Jahr in der Region Hunderte Besucher begeistert, muss derzeit ebenfalls auf die Bremse treten. Um genau zu sein, es herrscht absoluter Stillstand. „Wir sind ja alle Rentner und damit Risikogruppe, deshalb können wir uns nicht treffen.“ Über WhatsApp bleiben die Laienschauspieler in Kontakt. Per Smartphone halten die Mitglieder Kontakt. „Das ist zwar nicht dasselbe, als wenn wir uns treffen würden, aber wenigstens etwas.“

Arbeitsagentur hat die Vermittlung eingestellt

Apropos arbeitslos: Viele Jahre hinweg hatte die Arbeitsagentur jedes Jahr Weihnachtsmänner vermittelt – bis vor einem Jahr. 2019 stellte die Agentur Westmecklenburg den Service ein, zuvor hatten die Zweigstellen zum Jahresende dazu aufgerufen, sich entweder als Weihnachtsmann zur Verfügung zu stellen oder selbigen zu buchen.

2018 beispielsweise hatte die Arbeitsagentur auf diese Weise in Rostock rund 50 Weihnachtsmänner für etwa 800 Einsätze vermittelt. In Schwerin waren es vor zwei Jahren immerhin 100 Veranstaltungen, die die 50 Weihnachtsmänner gestalten konnten. Doch dann zog die Agentur die Reißleine, man müsse sich auf andere Schwerpunkte konzentrieren, hieß es dazu. Seit dem vergangenen Jahr nun müssen sich Interessenten für ihre Weihnachtsfeier auf anderen Plattformen umschauen.

Dass der Bedarf durchaus groß ist, das weiß Hans-Joachim Moll aus jahrelanger Erfahrung. Ob private Feiern unterm Tannenbaum oder die Firmen- und Vereinsfeier, die das richtige Flair bekommen soll bei der Geschenkeverteilung, immer wieder gibt es Anfragen. Doch in diesem Jahr ist eben alles anders. „Wir hoffen mal, dass das alles in ein paar Monaten vorbei ist“, sagt der 78-Jährige. Leider ist dann auch Weihnachten 2020 vorbei.

Von Michael Prochnow