Grevesmühlen

Das älteste Foto im digitalen Archiv der OZ zeigt Eckhard Bomball im Januar 2003. Seinerzeit machte der Verbandsvorsteher des Grevesmühlener Zweckverbandes Ausführungen zu den Visionen des Unternehmens. Konkrete Pläne gab es damals noch nicht, aber Bilder mit Beispielen, wie das Grundstück zwischen dem Wasserwerk und der Dorfstraße in Wotenitz einmal aussehen könnte: viel Grün, ein Teich mit kleinem Wasserfall und Sitzplätze.

Damals ahnte noch niemand, dass der Wasserlehrpfad mit seinen Tafeln und Modellen, die den Weg des Wassers und die Aufbereitung zum Trinkwasser veranschaulichen, einmal zum Vorzeigeobjekt in Deutschland wird. Der Bremer Fachanwalt Turgut Pencereci, der mit vielen Zweckverbänden in der Republik zu tun hat, macht das einmal mehr deutlich. „Viele haben versucht, mit ähnlichen Projekten Menschen Umweltbildung nahezubringen, allerdings niemand mit solch einem Erfolg wie der Zweckverband in Grevesmühlen.“

Anzeige

Ein Werkzeugkoffer zum Abschied

Heute, 17 Jahre später, kommt ein neues Foto von Eckhard Bomball ins digitale Archiv der OZ. Es zeigt ihn mit Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler, der ihm einen Werkzeugkoffer übergibt – zur Verabschiedung. Nach 30 Jahren als Verbandschef und 46 Jahren im Dienste der Wasserwirtschaft geht Eckhard Bomball zum 31. Dezember in den Ruhestand. Corona verhindert eine würdevolle Verabschiedung in der Öffentlichkeit. Viele Weggefährten lassen es sich dennoch nicht nehmen, über die OZ ihren Dank auszudrücken.

Das passende Werkzeug für das Hobby: Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (l.) überreicht Eckhard Bomball eine Säge, mit der er sicherlich noch die eine oder andere Figur für den Wasserlehrpfad schnitzt. Quelle: Jana Franke

Macher und Kämpfer

„Eckhard Bomball hat die Gründung des Zweckverbandes und dann fast 30 Jahre den Zweckverband als Verbandsvorsteher geprägt wie kein anderer“, resümiert Lars Prahler. „Ich habe ihn als absoluten Macher und Kämpfer für die Sache kennengelernt, aber auch als verlässlichen Freund, der immer das Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Blick hat.“

Lars Prahler, Bürgermeister von Grevesmühlen Quelle: Ove Arscholl

Es sei auch sein Verdienst, dass der Zweckverband für die Zukunft personell und inhaltlich gut aufgestellt ist. „Er kann also mit ruhigem Gewissen in seinen wohlverdienten Ruhestand treten. Nur kann ich mir noch nicht wirklich vorstellen, wie bei ihm ein Ruhestand aussehen wird“, meint er.

Sommer 2020: Zweckverbands-Chef Eckhard Bomball übergibt den Hut symbolisch an Sandra Boldt. Quelle: Jana Franke

Mit seiner Nachfolgerin Sandra Boldt hat Eckhard Bomball jemanden, die zwar in große Fußstapfen tritt, aber die bereits 18 Jahre als Mitarbeiterin und davon fünf Jahre als Personalchefin an seiner Seite ist. Die Leidenschaft für seine Arbeit habe ihn immer ausgezeichnet, bestätigt die 37-Jährige und fügt hinzu: „Ich versichere, dass mir der Zweckverband und auch das Team sehr viel bedeuten.“

Leuchtturm im Land

Auch Landrätin Kerstin Weiss weiß die Zusammenarbeit mit Eckhard Bomball zu schätzen. „Ich konnte mich immer auf den Zweckverband verlassen, auch als Bürgermeisterin von Dassow damals.“ Und: Er habe dafür gesorgt, dass Grevesmühlen heute einer der Leuchttürme im Land für moderne und innovative Entwicklung in der Versorgungsinfrastruktur ist. „Dabei konnte er sich immer auf starke Partner, wie den Verein ‚Stadt ohne Watt‘, die Stadt Grevesmühlen und ihre Stadtwerke und auch den Landkreis, verlassen.“

Kerstin Weiss, Landrätin von Nordwestmecklenburg Quelle: Ove Arscholl

Innovationen habe er sogar in den asiatischen Raum getragen. Auf einer Reise nach China durfte sie ihn begleiten.

Erinnerung an Jugendzeit

Ein langer Weggefährte ist Rudi Volk vom gleichnamigen Pflegedienst in Grevesmühlen. Beide kennen sich schon aus der Jugendzeit, verrät er. „Wie es damals so war, rannten wir kreuz und quer durch Grevesmühlen und trafen Freunde.“ Treffpunkt war der damalige Pionierpark, die heutige Bürgerwiese. Irgendwie hatte Eckhard Bomball schon damals mit Wasser zu tun, zieht Rudi Volk lachend Parallelen. „Wir badeten abends heimlich im Planschbecken, das eigentlich für kleine Kinder bestimmt war.“ Nebenbei habe aus dem Kofferradio Musik von den Beatles, den Rolling Stones „und die vielseitige Beatmusik der damals westlichen Welt“ gedudelt.

Rudi Volk ist ein langjähriger Freund von Eckhard Bomball. Quelle: Jürgen Lenz

Beide wurden erwachsen, aber der Kontakt brach nie ab. Bomballs Arbeiten und Schaffen beim Zweckverband würdigt Rudi Volk wie viele andere Wegbegleiter: „Eckhard baute den Zweckverband zu einem der führenden Wasserwirtschaftsbetriebe in ganz Deutschland aus. Ich selber durfte als Gründungsmitglied dabei sein. Der gesamte damalige Kreis Grevesmühlen wurde in allen dazugehörigen Städten und Gemeinden hochmodern ausgebaut. Wir sind seitdem die wenigen Menschen der Erde, die dieses Wasser sogar ohne Wenn und Aber trinken können. Und es schmeckt sogar bestens. Das weiß ich, weil ich schon viel in der Welt gesehen habe und das Wasser vergleichen kann.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sein Freund Eckhard Bomball gehe in die Geschichte des Kreises und auch in die des Landes Mecklenburg-Vorpommern ein, sagt er. Vielleicht trifft das ja sogar auf ganz Deutschland zu. Immerhin hat sich der Zweckverband und damit sein Verbandsvorsteher mit dem Energie-Plus-Klärwerk einen Namen gemacht. Niemand wollte zunächst daran glauben, dass weniger Energie reingesteckt wird, als am Ende dabei herauskommt, meint Fachanwalt Turgut Pencereci.

Aber am Ende ist es tatsächlich so – und aus Skeptikern wurden Bewunderer. „Auf Ebene des Bundes ist der Grevesmühlener Zweckverband ein Vorbild, ein Vorzeigeverband“, weiß er. Oder, wie es Landrätin Kerstin Weiss ausdrückt: „Die Abwärme der Kläranlage wird zur Aufzucht von Garnelen in Aquakultur im nahen Gewerbegebiet genutzt. Auf solche Ideen muss man erst einmal kommen.“

Das Leben nach der Zeit als Verbands-Chef

Wenn es nach Eckhard Bomball gegangen wäre, hätte er noch weitergemacht. Aber das Gesetz verlangt es, dass er den Staffelstab abgibt. Für sieben Jahre ist Sandra Boldt gewählt worden. „Ich bin dem Vorstand und der Verbandsversammlung dankbar, dass die Nachfolgeregelung so gut geklappt hat“, freut er sich. Er habe sich nichts sehnlicher gewünscht, als eine neue Spitze aus den eigenen Reihen.

Meilensteine im Zweckverband Der Zweckverband Grevesmühlen zählt mehr als 45 000 Kunden sowie die Gewerbe- und Industrieansiedlungen in den Städten und Gemeinden des nordwestlichen Teils des Landkreises (Stadt Grevesmühlen und das dazugehörige Amt, Amt Klützer Winkel, Amt Schönberger Land und Amt Stralendorf). Wie eine Kundenbefragung ergab, gibt es kritische Anmerkungen zum Härtegrad des Wassers. Doch daran soll mit dem neuen Wasserwerk in Wotenitz, das im Dezember 2021 in Betrieb gehen soll, gearbeitet werden. Es ist das größte Projekt, das derzeit auf der Agenda des Zweckverbands steht. Investiert werden mehr als acht Millionen Euro. In den aktuellen Baumaßnahmen gelistet werden außerdem die Erweiterung der Kläranlage in Boltenhagen (bis Dezember 2023, Investitionsvolumen: fünf Millionen Euro) und der Neubau der Regenwasser- und Trinkwasserleitung in Christinenfeld (bis Dezember 2021). „Mit Stolz kann Eckhard Bomball auf den Zweckverband Grevesmühlen schauen, der kontinuierlich überaus erfolgreiche Leistungen für die Allgemeinheit erbringt“, erklärt Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. Nennenswert seien das erste Energie-Plus-Klärwerk Deutschlands und ein Arealnetz mit der Stromversorgung zu 100 Prozent aus eigenproduziertem regenerativen Strom. Bereits 1996 begann die Wärme- und Stromproduktion durch eine zentrale Schlammbehandlung des Zweckverbandes. 2002 wurde besagtes Energie-Plus-Klärwerk realisiert. Damals lag die Eigenversorgung mit Strom bei 102,9 Prozent. Heute werden auch Dassow, Boltenhagen und Lüdersdorf mitversorgt. Der Zweckverband nutzt weitere Formen der regenerativen Energiegewinnung: Auf dem Gelände des Wasserwerks in Wotenitz sind Fotovoltaikanlagen mit etwa 40 000 kWh Sonnenenergiestrom pro Jahr (etwa 1,3 Prozent der Gesamtstromproduktion) installiert. Und: Das Verbandsgebäude in der Karl-Marx-Straße wird mit Abwärme aus dem Schmutzwasserstrom des Leitungsnetzes in der Karl-Marx-Straße beheizt. Im Jahr 2017 hat der Zweckverband mit finanzieller Unterstützung des Bundesumweltministeriums das Projekt „Klimaschutzteilkonzept für Integrierte Wärmenutzung“ begonnen. Ziel: für das gesamte Betriebsgebiet des Zweckverbandes die Energiesituation (Wärme und potenzielle Abwärmequellen) zu erfassen, zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu entwickeln, um Energieverbräuche und damit den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. „Auch der Kinderumwelttag und der Wasserlehrpfad sind Verdienste, die ohne Eckhard Bomball in Person als Initiator und Motivator nicht denkbar gewesen wären“, so Lars Prahler. Jedes Jahr im Juni feiern Tausende das Fest auf dem Gelände in Wotenitz. Eine tragende Rolle spielt der Zweckverband zudem im Verein „Stadt ohne Watt“, der im Jahr 2003 gegründet worden war. Mitglieder sind neben dem Zweckverband auch die Stadt selbst und die Stadtwerke Grevesmühlen.

Sein Wirken sei keine Einzelleistung, betont er. „Das ist nur im Team möglich, und ich hatte immer ein super Team an meiner Seite.“ Mit dem neuen Jahr werde er sich jetzt mehr seiner Familie, seinen Hunden und seinem Haus widmen. Außerdem will er wieder mehr Musik machen – er spielt Gitarre und kann nach Aussage von Rudi Volk wunderbar singen. Außerdem greift er wieder mehr zur Säge, um Skulpturen für den Wasserlehrpfad zu schnitzen. Das passende Werkzeug hat er ja nun von der Verbandsversammlung bekommen – und das Holz liegt schon bereit.

Von Jana Franke