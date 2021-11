An den Eichen im Park ist unter Jugendlichen in Grevesmühlen seit Jahrzehnten ein Begriff für einen der bekanntesten Treffpunkte in der Stadt. Aus den drei Eichen sind jetzt zwei geworden, denn einer der Bäume musste gefällt werden. In der Bildergalerie finden Sie Fotos der Fällung und spannende alte Aufnahmen des Parks.