Im Dezember vergangenen Jahres hatte York Dückerhoff, der seit 2014 eine Garnelenfarm in Grevesmühlen betreibt, die Anlage ausgeschaltet, um sie zu modernisieren. In dieser Woche wurden die Becken wieder besetzt. Die mehrere Tage alten Larven kommen inzwischen nicht mehr per Flugzeug aus Florida, sondern per Transporter aus Sachsen.